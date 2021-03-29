  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Ford Otosan, üretime ara verme kararı KAP'a bildirdi
Otomotiv

Ford Otosan, üretime ara verme kararı KAP'a bildirdi

Oyak Renault ve Tofaş'ın üretime ara vermesinin ardından bugün yapılan açıklamayla Ford Otosan'dan da benzer bir karar geldi. KAP'a yapılan açıklamada üretimin 1 hafta durdurulacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 13:24:00 -
Ford Otosan, üretime ara verme kararı KAP'a bildirdi

Tüm dünyada devam eden tedarik krizi Türkiye'de de önemli otomotiv fabrikalarının üretimlerini etkiliyor.

NTV'nin haberine göre Oyak Renault ve Tofaş'ın üretime ara vermesinin ardından bugün yapılan açıklamayla Ford Otosan'dan da benzer bir karar geldi.

Yapılan açıklamada yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle Kocaeli fabrikalarındaki üretimin 3 Nisan-9 Nisan tarihleri arasında durdurulacağı belirtildi.

Ford Otosan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hem evli adamı ayarttı, hem eşinin aynalarını kırdı! İstanbul Sözleşmesi savunucularının gıkı çıkmadı
Gündem

Hem evli adamı ayarttı, hem eşinin aynalarını kırdı! İstanbul Sözleşmesi savunucularının gıkı çıkmadı

Sunucu Ece Erken, ayarttığı evli adamın eşi Benan Kocadereli'nin aracının aynalarını kırmıştı. Kadını koruduğu iddia edilen fesat İstanbul S..
29.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

29.03.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Süleyman Soylu'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması
Gündem

Süleyman Soylu'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kokain çektiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin konuştu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay