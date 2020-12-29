  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün: "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki STA'yı memnuniyetle karşılıyoruz"
Aktüel

Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün: "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki STA'yı memnuniyetle karşılıyoruz"

"Ford ve Ford Otosan olarak halihazırda yüzde 10'dan daha fazlasını üstlendiğimiz bu ticaret hacminin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması ile önümüzdeki dönemde ülkelerimizin refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:24:19 -
Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün: "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki STA'yı memnuniyetle karşılıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'na (STA) ilişkin, "Brexit süreciyle belirsizliğin hakim olduğu ticari ilişkilerin, hem Birleşik Krallık hem Türkiye ekonomisi için olumlu yönde bir anlaşma ile sonuçlanmasını ve ticari ilişkilerin kesintisiz yürümesine yönelik bu son derece önemli adımın atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yenigün, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından ticari ilişkilerin kesintisiz devam etmesinin Türk otomotiv endüstrisi için olduğu gibi Ford Otosan için de kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yenigün, "Brexit süreciyle belirsizliğin hakim olduğu ticari ilişkilerin, hem Birleşik Krallık hem Türkiye ekonomisi için olumlu yönde bir anlaşma ile sonuçlanmasını ve ticari ilişkilerin kesintisiz yürümesine yönelik bu son derece önemli adımın atılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Süreçteki takipleri ve gayretleri için başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakan Yardımcılarımız Gonca Yılmaz Batur ve Rıza Tuna Turagay, Genel Müdürümüz Hüsnü Dilemre, Genel Müdür Yardımcımız Atilla Bastırmacı ve Daire Başkanımız Elif Yücel Gürsoy'un yanı sıra Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Birleşik Krallık Ticaret Komiseri Judith Slater ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği Brexit Görev Gücü olmak üzere iki ülke arasındaki STA'nın hayata geçirilmesinde emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Anlaşmanın imzalanma hızı iki ülke arasındaki kuvvetli ekonomik bağın bir göstergesi"


Anlaşmanın imzalanma hızının iki ülke arasındaki kuvvetli ekonomik bağın bir göstergesi olduğuna inandıklarını belirten Yenigün, "Ford ve Ford Otosan olarak halihazırda yüzde 10'dan daha fazlasını üstlendiğimiz bu ticaret hacminin sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması ile önümüzdeki dönemde ülkelerimizin refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Otomotiv sanayimizin global arenadaki itibarının ve rekabet avantajının korunması için büyük öneme sahip bu anlaşmayla Birleşik Krallık ile olan ticaret hacminin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek büyüyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Otomotivde karşılıklı ticaret hacmi göz ardı edilemez bir düzeye ulaştı"


Haydar Yenigün, Birleşik Krallık'la olan otomotiv ticaretine ilişkin rakamları paylaşırken, şunları kaydetti:

"Bugün Brexit kapsamında AB'den ayrılma sürecinde olan Birleşik Krallık, 2019 yılında 11,2 milyar dolar ile Almanya'nın ardından ülkemizin en çok ihracat yaptığı ikinci pazar. İhracatın lokomotifi Türk otomotiv sanayi için bu ihracattan yüzde 10 pay alan Birleşik Krallık, kritik öneme sahip. 2019 yılı verilerine göre, ana sanayi olarak Birleşik Krallık'a yapılan ihracat adet bazında 122 bin 560, değer bazında ise 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diğer ülkeler üzerinden yapılan ihracat da dikkate alındığında Türkiye'de Birleşik Krallık pazarı için yapılan üretimin ihracat değeri 3 milyar dolar seviyelerine yaklaştı. Birleşik Krallık ticari araç pazarına baktığımızda ise yılda yaklaşık 388 bin adet yeni araç satışı gerçekleşirken, bu satışların yaklaşık 1/3'ü Türkiye'den ihraç edilen araçlardan oluşuyor ve en çok satılan ilk 10 ticari araç içinde birinci ve üçüncü sırada da yine Türkiye'de üretilen Ford Transit model araçlar yer alıyor.

Birleşik Krallık'ın ihracatını incelediğimizde ise Türkiye, motor ihraç ettiği ülke sıralamasında ikinci sırada, otomotiv ihracatında ise beşinci sırada yer alıyor. Yıllardır süren ekonomik ve stratejik iş birliği sayesinde özellikle otomotivde karşılıklı ticaret hacmi göz ardı edilemez bir düzeye ulaştı. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının ardından ticari ilişkilerin kesintisiz devamı bu nedenle son derece önemli."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı
Gündem

Melikşah ve Hasan Sabbah’ın karşı karşıya geldiği o sahne bomba etkisi yaptı! Yeni bölümün ilk sahnesi yayınlandı

Dün akşam 14. Bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'daki savaş sahnesi nefes kesmişti. Herkes yen..
Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Tuzağa düşebilirsiniz

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, internet üzerinden altın alışverişi yapan vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu...
Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak
Ekonomi

Bakan Selçuk'tan emekliye müjde: Ödemeler erken yapılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların a..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay