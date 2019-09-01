Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu’nda renkli anlar yaşandı

Eskişehir’de düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu gerçekleşti. Yüzlerce koşucunun katıldığı maratonda finişte evlenme teklifinde bulunulmasından, hamile olduğu halde hayalini gerçekleştirmek için koşanlara kadar birçok renkli an yaşandı.

Eskişehir, Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu’na ev sahipliği yaptı. 21 kilometre olarak belirlenen yarı maraton parkuru, Ulus Anıtı’nın önünden başlayıp Sazova Kültür Merkezi’ne kadar devam etti. Ardından sporcular tekrar Ulus Anıtı’na dönerek yarışı tamamladı. Yarışma sonunda kadınlarda birinci Elif Dağdelen, ikinci Sebahat Akpınar, üçüncü Gönül Çataltepe oldu. Erkeklerde ise birinci Geyate Fısseha Gelaw, ikinci Fetene Alemu Regasa, üçüncü de Resul Çevik oldu.

"Finişte evlenme teklifi"

Genç-yaşlı, kadın-erkek yüzlerce koşucunun katıldığı maraton renkli görüntülere sahne oldu. Gökhan Kılıç isimli bir yarışmacı koşu sonunda birlikte olduğu Emine Gökengin’e evlenme teklifinde bulundu. Kalabalığın içinde neye uğradığına şaşıran Gökengin, evlenme teklifini kabul etti. Yarışı mutlu bir şekilde tamamlayan Gökhan Kılıç, "Aşkım seninle en güzel zamanları geçirmek istiyorum. Başladığımız starta her zaman bekliyorum. Finişimiz birlikte olsun" dedi. Emine Gökengin de evlenme teklifini kabul ederek, "El ele finişe gidelim" diye cevap verdi.

"Hamileyken koşma hayali 6. ayında gerçek oldu"

Düzenlenen maraton ilginç bir olaya daha şahitlik etti. 6 aylık hamile olan Özlem Işık Eşi Uğur Işık ile birlikte koşuya katıldı. Yıllardır koştuğunu aktaran Özlem Işık, her zaman hamileliğinde koşmayı hayal ettiğini söyledi. Hayalini başardığını ifade eden Özlem Işık, "5-6 yıldır koşucuyum. Hamileliğimde koşmayı hayal ediyordum ve şu an 6 aylık hamileyim. Bugün 10 kilometreyi 59 dakikada koştum. Hayalim 9 aya kadar bebeğimle beraber koşmak. İnşallah bunu başaracağız. Eskişehir maratonu çok güzeldi, organizasyon süper, çok memnun kaldık. Tam maraton hedefimiz. İnşallah 8. ayımda 42 kilometre koşacağım" diye konuştu.

Özlem Işık’ın eşi Uğur Işık, "Ben her türlü desteği vermeye çalışıyorum. Doktorumuz ne derse o. Doktorumuz uygun görürse kendisi de iyi hissederse neden olmasın diyorum" ifadelerini kullandı.

Maratonda mücadele eden bir başka koşucu da, "Harika bir yarıştı. Eskişehir’de ilk defa bulunuyorum. Çok güzel bir şehir koşu sonrası gezeceğiz. Harika bir deneyimdi, herkesi bekliyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan maratonun sona ermesinin ardından trafiğe kapatılan yollar yeniden trafiğe açıldı.