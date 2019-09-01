0553 313 94 23

Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu

- Erkeklerde Etiyopyalı Getaye Fisseha Gelaw, kadınlarda ise Elif Dağdelen birinci oldu

01 Eylül 2019 Pazar 12:54
Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu


ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu yapıldı.

Ulus Anıtı önünden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in startını verdiği 21 kilometrelik yarı maratona, yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. Etkinlik kapsamında 10 kilometrelik koşu ve çocuk koşusu da gerçekleştirildi.

Organizasyonu, erkeklerde Etiyopyalı Getaye Fisseha Gelaw birinci tamamlarken, aynı ülkeden Fetene Alemu Regasa ikinci, Resul Çevik ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise birinciliği Elif Dağdelen, ikinciliği Sebahat Akpınar, üçüncülüğü de Gönül Çataltepe elde etti.


- Bitiş çizgisinde evlilik teklifi


Etkinliğe katılan Gökhan Kılıç, bitiş çizgisine yaklaşırken kız arkadaşı Ebide Gökengin'e evlilik teklifinde bulundu.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, maratona kız arkadaşıyla birlikte katıldıklarını belirterek, "Yarışa birlikte çok güzel başladık. Ayrıca ilişkimize de bir yarışta başlamıştık. Bu organizasyonda taçlandırdık. Bu tür koşulara her zaman devam etmeye çalışacağız. Yuvamızı bu şekilde kurmak, çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Ebide Gökengin ise koşuda evlilik teklif almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.


- Hamile sporcu 10 kilometre koştu


Organizasyona İzmir'den katılan 6 aylık hamile Özlem Işık, 6 yıldır koştuğunu aktararak, şunları söyledi:

"Hamileliğimde de koşmayı hayal ediyordum ve şu anda 6 aylık hamileyim. Bugün 10 kilometreyi 59 dakikada koştum. Hayalim dokuzuncu aya kadar bebeğimle beraber koşmak. İnşallah bunu başaracağız. Eskişehir Yarı Maratonu çok güzeldi. Organizasyon harikaydı. Çok memnun kaldık. Hedefimiz, tam maraton yapıp 42 kilometre koşmak. Eğer antrenmanlara uyarsam, sekizinci ayımda 42 kilometre koşacağım."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:54
  1. Atletizm
  2. Elif Dağdelen
  3. Eskişehir
  4. Ford Otosan Eskişehir Yarı Maratonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahalle muhtarı göçük altında kalarak can verdi
    1. Mahalle muhtarı göçük altında kalarak..
    2. Papa Francis asansörde mahsur kaldı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan adli yıl..
    4. Şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
    5. Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın test..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak’ın..
    7. Uçan Baluk ilk kez motor çalıştırdı
    8. HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia..
    9. Başkentli çocuklara sünnet şöleni
    10. Yeni rekor yüzde 16,66’lık artışla..
    11. Tren vagonunun üzerinde elektrik..
    12. Emniyet kemeri hayat kurtardı
    13. Belçika'nın Valonya bölgesinde helal..
    14. Eskişehir’de 26. Geleneksel..
    15. Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
    16. Bolulu berber, Falcao videosuyla..
    17. "İyi bir sezon çıkaracağız"
    18. Siparişleri yetiştirmek isterken..
    19. Gemlik Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi’ne..
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. Meram Yerli Ürün Pazarı ilgi görüyor
    22. Gelin ile damattan bisikletli düğün..
    23. Büyükşehir belediyesi, ilaçlama..
    24. Tur otobüsünde şok ölüm
    25. Mersin’de izinsiz asılan afiş ve..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali..
    27. Başkan Böcek’ten 19 ilçede kreş sözü
    28. Sakarya Ticaret Borsası Başkan..
    29. Yüzüncüyıl semt pazarı ihaleye çıkacak
    30. 12 Dev Adam, Dünya Kupası’na..
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”