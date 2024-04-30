Ford, Honda ve Toyota'ya rakip geldi! Omoda 7 tanıtıldı

Chery şemsiyesi altında bulunan Omoda, yeni amiral gemisini Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Omoda 7, ülkemizde de satışta olan kardeşi 5'ten yaklaşık 20 santimetre daha uzun olacak. 4.64 metre uzunluğundaki Omoda 7; Toyota RAV4, Honda CR-V ve Ford Kuga ile direkt rekabete girecek.

Şimdilik Omoda 7'nin fiyatları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Lakin modelin 2025 yılında Avrupa'ya giriş yapması bekleniyor. Kendisini eş zamanlı olarak ülkemizde de görebiliriz.

Omoda, yeni modelini sadece Çin pazarı için geliştirmediğinin altını çiziyor. Avrupalı bazı tasarımcılar ile birlikte çalışan Çinli üretici, modelin herkese hitap etmesi için özel çaba sarf etmiş.

Bu çabayı dış tasarımda görmek neredeyse mümkün. Omoda 5'ten çok daha keskin hatlara sahip olan ağabeyi, bana bazı "Japon" modelleri anımsattı. Omoda 7, yenilikçi ızgara tasarımı ile de dikkat çekecek.

Maalesef modelin kabinine dair fotoğraflar yayınlanmadı. Fakat basın bülteninde modelin hareket edebilen 15.6" büyüklükte bir bilgi eğlence sistemine sahip olacağı belirtilmiş. Sesli asistanın tüm yolculara hizmet vereceğini de not düşen Çinli üretici, aktif gürültü engelleme sisteminin de konforu artıracağını öne sürüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO