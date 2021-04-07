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Dünya Forbes Trump'ın sırasını açıkladı! Serveti eridi
Dünya

Forbes Trump'ın sırasını açıkladı! Serveti eridi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ 2017’de Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda toplam serveti 3.5 milyar dolar civarındaydı. 4 yıllık başkanlığı boyunca servetinde 1 milyar dolardan fazla kaybeden Trump Forbes milyarderler listesinde 300. sıraya düştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 01:19:00 -
Forbes Trump'ın sırasını açıkladı! Serveti eridi

Her yıl milyarderler listesi yayımlayan Forbes’a göre, Trump, yaklaşık 2.4 milyar dolar servet ile bu yılki milyarderler listesi sıralamasında 1299'uncu sırada yer aldı.

300 kişinin gerisine düştü

Trump’ın geçen yıl 1001. sırada bulunduğuna, bu yılki sıralamada ise 300 kişinin gerisine düştüğüne dikkat çekildi.

ABD Başkanı iken serveti 3,5 milyar dolardı

Forbes’ın kayıtlarına göre, Trump, 2017’de Beyaz Saray koltuğuna oturduğunda toplam serveti 3.5 milyar dolar civarındaydı.

Başkanlığı döneminde kendi işleriyle ilgilenememesinin yanı sıra özellikle Mart 2020'de ülke gündemine giren koronavirüs salgını ile Trump’ın hotel, kumarhane ve ofis kiralama işleri büyük yara aldı.

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