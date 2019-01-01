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Forbes, Recep Konuk'u 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' listesine dahil etti

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Forbes Dergisi tarafından, “Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri” listesine alındı. Dergi Konuk için, "Kendi geliştirdiği ‘devridaim’ modeliyle Türk tarım sanayisinin sosyal ve ekonomik dönüşümünde tarih yazdı" ifadesini kullandı.

01 Ocak 2019 Salı 18:17
Forbes, Recep Konuk'u 'Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri' listesine dahil etti

25. ve 26. DönemAK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Forbes Dergisi tarafından, “Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri” listesine alındı.

Forbes Dergisi, hazırladığı listede Türkiye'den birçok önemli isme yer verdi. Konya Şeker'i 14 yılda hızla büyüten ve geliştiren Recep Konuk da "Türkiye'nin Yaşayan En Büyük Zihinleri" listesine girdi.

Dergi, Konuk hakkında, "Kendi halinde, küçük bir kooperatif olan Konya Şeker'in 14 yılda 45 fabrika ülke sınırlarını aşan bir gıda markası haline dönüşmesine liderlik etti. Daha önemlisi kendi geliştirdiği ‘devridaim’ modeliyle Türk tarım sanayisinin sosyal ve ekonomik dönüşümünde tarih yazdı; binlerce çiftçinin hayatını değiştirdi; ‘yapan yok, o zaman yapılamaz’ ezberini bozup birlikte iş yapmaktan başka çaresi olmayanlar için umudu yeşertti" ifadelerine yer verdi.

Dergi, Recep Konuk'un açıklamalarına da yer verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:17
  1. Karaman
  2. Konya
  3. Recep Konuk
  4. PANKOBİRLİK
  5. Forbes dergisi

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