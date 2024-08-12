Fonlu medya bu tepkiye sansür uyguluyor! Ekrem İmamoğlu Cemal Enginyurt'u bile çıldırttı

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul can çekişirken Paris'e giden Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü.

Sözcü Tv'de açıklamalar yapan Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un bu sözlerinin hiçbir fonlu medyada yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Muhalefete eleştiri yaptığı için sürekli mesaj aldığını söyleyen Enginyurt, bu duruma sitem ederek, "Muhalefet bunların en büyük şansı. Bana muhalefete muhalefet etme yazıyorlar. Ne yapalım peki? Berlin'e giden Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirelim. Paris'e giden İmamoğlu'nu eleştirmeyelim öyle mi? Bunun için mi milletvekili olduk. Millet Eyüp'ten Taksim'e gelemiyor. Sen çıkıp orada görüntüler vereceksin, biz konuşunca muhalefet etme deniyor. Ben senin taşeronun muyum?" dedi.