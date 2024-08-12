  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Türkiye'ye duyurdu! Emeklilere yüzde 30 indirim

Türkiye, Libya'da HİSAR O 100 konuşlandırıp aktif hale getirdi! Bu kez ortalık çok fena karışacak

MİT, tüm dünyaya parmak ısırtmıştı! İşte mükemmel operasyonun bütün ayrıntıları

ABD, İsrail ve Yunanistan'a kötü haber! Selçuk Bayraktar paylaştı

Komşuda büyük felaket! Alevler kenti sardı, Hastane ve köyler tahliye edildi

İngilizler dünyaya son dakika kodu ile servis etti! Türkiye'nin Suriye'den ne zaman çekileceğini duyurdu

Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili son karar ortaya çıktı!

İran resmen tiyatro oynuyor! Bunlar bizimle kafa buluyor olmalı

ABD'den uçak gemisine talimat

Binlerce komando yığdılar: İngiliz-Amerikan özel kuvvetleri Kıbrıs'ta pusuya yattı!
Sosyal Medya Fonlu medya bu tepkiye sansür uyguluyor! Ekrem İmamoğlu Cemal Enginyurt'u bile çıldırttı
Sosyal Medya

Fonlu medya bu tepkiye sansür uyguluyor! Ekrem İmamoğlu Cemal Enginyurt'u bile çıldırttı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 16:13:00 -

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'yi eleştirdiği için kendisine yöneltilen tepkilere sert çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris gezisine sert çıkan Enginyurt, "Sen çıkıp görüntüler vereceksin, biz konuşunca muhalefet etme deniyor. Ben senin taşeronun muyum?" dedi.

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul can çekişirken Paris'e giden Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü.

Sözcü Tv'de açıklamalar yapan Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'un bu sözlerinin hiçbir fonlu medyada yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Muhalefete eleştiri yaptığı için sürekli mesaj aldığını söyleyen Enginyurt, bu duruma sitem ederek, "Muhalefet bunların en büyük şansı. Bana muhalefete muhalefet etme yazıyorlar. Ne yapalım peki? Berlin'e giden Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirelim. Paris'e giden İmamoğlu'nu eleştirmeyelim öyle mi? Bunun için mi milletvekili olduk. Millet Eyüp'ten Taksim'e gelemiyor. Sen çıkıp orada görüntüler vereceksin, biz konuşunca muhalefet etme deniyor. Ben senin taşeronun muyum?" dedi.

Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'tan büyük utanmazlık!
Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'tan büyük utanmazlık!

Gündem

Aytun Çıray ile Cemal Enginyurt'tan büyük utanmazlık!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cemal Enginyurt dini vecibelerle alay etti!
Cemal Enginyurt dini vecibelerle alay etti!

Siyaset

Cemal Enginyurt dini vecibelerle alay etti!

Cemal Enginyurt yeni partisini buldu! İşte geçeceği parti
Cemal Enginyurt yeni partisini buldu! İşte geçeceği parti

Siyaset

Cemal Enginyurt yeni partisini buldu! İşte geçeceği parti

Cemal Enginyurt, CHP’den sadece vekillik kapmamış, din düşmanlığını da almış!
Cemal Enginyurt, CHP’den sadece vekillik kapmamış, din düşmanlığını da almış!

Siyaset

Cemal Enginyurt, CHP’den sadece vekillik kapmamış, din düşmanlığını da almış!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ver veriştir... ağzına sağlık

Heyet ve Cemal...kim tutar seni?

hesap

ula seni hiç sevmem amma bu sefer kitabın ortasından konuşmuş adeletli davranmışsın tebrikler
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23