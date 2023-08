Fondaş medyadan organize alçaklık

Sanatçıların kamera önünde bacaklarından kurşunlandığı, işadamlarının çapraz ateşe tutularak öldürüldüğü, çete liderlerinin dönemin başbakanları ile yurt dışı gezilerine katıldığı 90’lı yılların koalisyon dönemini yeniden hortlatmak isteyen zillet paydaşları ve işbirlikçi medyası çok kirli bir algı operasyonu yürütüyor. Türkiye’de cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturma, haraç isteme, adam yaralama, kurşunlatma, çek senet tahsilatı, adam kaçırma, hürriyeti tahdit, fidye isteme gibi faaliyetlerde bulunan organize suç çetelerinin kökünü kazıyan Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarını hedef alan malum zihniyet, iki aile arasındaki husumet üzerinden sanki Türkiye, ‘mafya devleti olmuş’ algısı yürütüyor.

ZİLLET KAOS PEŞİNDE

Esenyurt’ta bir Tekel bayisini basan eli silahlı şehir eşkıyalarının alacak-verecek meselesi yüzünden iki kişiyi katletmesini fırsat bilen zillet bileşenleri ve işbirlikçi medyası, “Ülke Texas’a benzedi” şeklindeki manşetlerle ‘Türkiye’de yönetim krizi olduğu’ şeklinde kirli bir manipülasyona imza atıyor. Adana’da namaz kılan HÜDA-PAR yöneticilerine yönelik saldırıyı görmedikleri halde iki aile arasındaki husumet sebebiyle gerçekleşen bir cinayeti sanki iktidarın mafyaya teslim olduğu şeklinde çarpıtan şer ittifakının aymaz tavrını Akit’e değerlendiren güvenlik uzmanları, “muhalefet stratejisini yine yalan, kaos ve kargaşa üzerine kurdu” görüşünde birleşti. Konuyla ilgili Akit’e konuşan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Ersan Ergür, şunları dile getirdi:

OTORİTE BOŞLUĞU YOK

“Toplumsal düzene baktığımızda, Esenyurt’taki gibi olayların olması gerçekten ülkenin barış ve huzur içerisinde yaşamasının önünde bir engel olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Tabii toplumsal şiddetin ortaya çıkmasının temelinde iktidarın izlemiş olduğu bir olumsuz durum söz konusu değil. İktidarın almış olduğu kararlar, emniyet ve güvenlik noktasında attığı adımlar ülkedeki insanların güvenliğine verilen önemi ortaya koyuyor. 12 Eylül döneminde polisler bunları yapmışlardı. Yani sol ve sağ olaylarından birbirlerine silah sıkan kesimlerin yapmış olduğu eylemlere engel olmamışlardı. Hatta polisler dahi bu eylemlerde rol almışlardı. Bu gerçek. Ancak Türkiye’de bugünlerde böyle bir şey söz konusu değil. Polisiyle, emniyetiyle, jandarmasıyla ülkenin milli birlik ve beraberliğini kapsayan güvenlik güçleri, operasyonlarını başarıyla icra ediyor. Esenyurt bölgesi ise eskiden beri uyuşturucunun ve mafyanın koordineli bir şekilde kol gezdiği bir yerdi. Özellikle AK Parti döneminde Esenyurt’ta izlenen politika ve polis tedbirlerine baktığımızda ciddi anlamda suç örgütleri bölgeden ayrılmak durumunda kalmışlardır. Esenyurt bugün modern ve yaşanabilir bir ilçe olmuştur. Seçimi kaybetmiş olan, birbirlerine düşen ve ellerinde başka argüman kalmayan muhalefet, şimdi iktidarı yıpratmak için, otorite boşluğu olduğu algısını oluşturmak için bu tür söylemlere giriyorlar. Ayrıca ortada öyle mafyavari bir olay yoktur. Cinayetler, alacak verecek meselesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla alacağını almak üzere tekel bayisine gelen şahısların gerçekleştirdiği cinayete üzerinden yürütülenler koca bir algı operasyonudur. Dolayısıyla muhalefet stratejisini yine yalan, kaos ve kargaşa üzerine kurmuştur.”

ÜLKEDE ÇAMUR MUHALEFETİ VAR

Güvenlik ve Strateji Uzmanı Emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise, “Saldıranların ve saldırıya maruz kalanların kimliklerinden hangi kesimin mensupları olduğu anlaşılıyor. Bunların AK Parti ile bir alakası söz konusu değil. Bunlar kendini bilmez şehir eşkıyalarının bu tür adi icraatları. Her zaman görülebilecek vakalar. Tabii kolluk kuvvetlerimiz her zaman gereken işlemleri yapıyorlar. Bunu kalkıp hükümete mal etmek ucuz muhalefetten başka bir şey değil. Muhalefetin bugün yaptığı en basit işlerden biriyle karşı karşıyayız. Bunlar iktidara saldırmak için her olayı hükümete yamıyor. Bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Muhalefetin bu yaklaşımını normal görmek lazım. Çünkü Türkiye’de normal bir muhalefet yok. Çamur muhalefeti söz konusu. Geçmişte mafya devlet olmuştu. Devleti yöneten mafya idi. O günleri unuttular. Karanlık tipler ülkede söz sahibi idi. Ak Parti döneminde ise mafya tamamen etkisiz hale getirildi. Yok denecek hale getirildi. Onları da görmek lazım.”

