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Gündem Fondaş medya yalanda sınır tanımıyor! Ali Erbaş’a büyük terbiyesizlik
Gündem

Fondaş medya yalanda sınır tanımıyor! Ali Erbaş’a büyük terbiyesizlik

Yeniakit Publisher
2024-09-16 11:15:00 -
Fondaş medya yalanda sınır tanımıyor! Ali Erbaş’a büyük terbiyesizlik

Fondaş medya, Ali Erbaş’ın konuşmasının başını ve sonunu keserek Kelime-i Şehadet bilmediğini söyleyecek kadar zıvanadan çıktı. Sözcü Gazetesi, Ali Erbaş’ın, cami açılışında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak “Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet’i kestirmeden okudu” başlığıyla yalan bir habere imza attı.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Yalan haber yapmayı alışkanlık haline getiren laikçi azınlığın diyanet düşmanlığı bitmiyor. Her fırsatta Diyanet’i hedef alan ve iftira haberlerinden vazgeçmeyen fondaş medya merkez kampüsünde kısmi tadilat başlatılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın altın klozet taktırdığı yönünde algı oluşturmaya kalkışmasının ardından şimdi de Ali Erbaş’ın Kelime-i Şehadet bilmediğini söyleyecek kadar zıvanadan çıktı. Ahlaksız medyanın öncülerinde Sözcü Gazetesi dünkü nüshasında manşet olarak Erbaş’ın, 6 Eylül 2024’te Yalova’da cami açılışında yaptığı konuşmasına atıfta bulunarak “Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet’i kestirmeden okudu” başlığıyla skandal bir habere imza attı.

Diyanet bıktı onlar bıkmadı

Konuya ilişkin gerekli hukuki sürecin başlatıldığını Diyanet açıklamasında şunlar kaydedildi: “Haber yalandır. Erbaş’ın Yalova’da 6 Eylül 2024 tarihinde bir cami açılışında ‘Eşhedü enlailahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rasulüllah’ cümlelerini ezanda geçtiği şekliyle anlattığı konuşması, önü arkası kesilerek, önce bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Sözcü Gazetesi ise sosyal medyada yer alan çarpıtılmış görüntüler üzerinden hazırladığı haberi hiçbir araştırma yapmadan bugünkü nüshasında manşetten yayınlamıştır. Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık olan haber ve sosyal medya paylaşımları ile ilgili gazete ve paylaşan sosyal medya hesapları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır.”

Bu trajikomik rezalet akıllara seküler medyanın yalanlarını getirdi.

Mezhepçi Birgün gazetesi 10 Mart 2024 tarihli Mustafa Bildircin imzalı haberde, “Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Bilkent’te bulunan yerleşkesine inşa edilen kütüphanenin, ‘Bir kadın ile bir erkeğin tuvalette birlikte görülmesi’ gerekçesi öne sürülerek üniversite öğrencilerine kapatıldığı öğrenildi” iftirasını attı.

Sözcü gazetesinin 14 Aralık 2021 tarihli nüshasında gazete yazarlarından Saygı Öztürk, Diyanet’in personele zorla kitap aldırıldığı yalanını köşesine taşıdı.

Sözcü gazetesi, 21 Şubat 2021 tarihinde, 2019 yılında 104 bin 814 personeli olan Diyanet’in 2020’de bu sayıyı 128 bin 469’a yükselttiği yalanın haber yaptı.

Yine Diyanet’in Hac döneminde turist vizesiyle hacca giden vatandaşların şikâyet edildiği tezviratını yalanlanmıştı.

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Yorumlar

Bunlar fasist, munafik, kafir, siyonist, empertalist, islam dusmani, din dusmani OLABILIR, SADECE "SAMIMI LAIK OLAMAZ!!!"... bizim dinimize din adamimiza camileri karusmayin adiler

........

Yaşasın dini mubini İslam

İslamla yoğrulmuş Müslüman bir ülkede aklı başında insanlar neden ısrarla İslam düşmanlığı yapar anlamak mümkün değil.
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