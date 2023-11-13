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Gündem Fondaş KRT'nin yeni sahibi belli oldu! Mustafa Sarıgül bombası
Gündem

Fondaş KRT'nin yeni sahibi belli oldu! Mustafa Sarıgül bombası

Yeniakit Publisher
2023-11-13 20:02:00 -
Fondaş KRT'nin yeni sahibi belli oldu! Mustafa Sarıgül bombası

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün bir süredir ilgilendiği belirtilen KRT satıldı. Fondaş KRT’nin yeni sahibi dikkat çekti. İşte haberin detayları...

CHP'nin yayın organı olarak çalışan fondaş KRT satıldı.

KRT, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi’nde genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Fırat Bozfırat’a satıldı.

(Mustafa Sarıgül ve Fırat Bozfırat)

ADNAN BULUT İSTİFA ETTİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KRT Genel Müdürü Adnan Bulut istifa ettiğini Twitter hesabından duyurmuştu, Odatv’ye konuştu. Bulut, Fırat Bozfırat isimli bir iş adamının satın aldığını ancak Mustafa Sarıgül ile ilişkisini bilmediğini söyledi.

SERDAR AKİNAN DA ODATV’YE AÇIKLADI

KRT satıldıktan sonra ayrılan ilk yönetici Adnan Bulut oldu. Serdar Akinan, Bulut’tan boşalan pozisyon için KRT’nin yeni sahipleri ile görüşmede olduğunu açıkladı.

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