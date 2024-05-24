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Gündem Fondaş kanallarda paşa paşa konuşan maşa İran’a inanıyor da TSK’ya inanmıyor
Gündem

Fondaş kanallarda paşa paşa konuşan maşa İran’a inanıyor da TSK’ya inanmıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-24 08:12:00 -

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ‘Paşa’ makamına yükselmiş Emekli Amiral Türker Ertürk, Merdan Yanardağ’ın televizyonunda yaptığı konuşmada yine ülkesini aşağıladı. Türk Devleti’nin sözlerini muteber görmeyip, İran’ın sözlerini doğru kabul ederek İran’ın maşası olduğunu ispatladı.

HABER MERKEZİ

İran Cumhurbaşkanı’nın kırıma uğrayan helikopter enkazının yer tespiti için uçuş yapan  ve görevini başarıyla tespit ederek dünyanın takdirini kazanan AKINCI TİHA maalesef ülkemizdeki bazı hazımsızlar tarafından takdir görmüyor.

Tele 1 kanalına çıkan eski paşalardan Emekli Amiral Türker Ertürk, yapmış olduğu konuşmada

"Helikopter kazası oldu, hemen çıktılar dediler ki Akıncı İHA. Sana nerede kaza olduğunu söylüyor İran (İran kazanın yerini biliyorsa Türkiye'den neden yardım istiyor?)

Kolayca oraya gidebiliyorsun. Eğer sen bulmuş olsaydın onu kim bulmuş olacaktı biliyor musunuz?

Akıncı değil, Akıncı’nın üzerindeki Aselsan sensörleri başarılı olmuş olacaktı. Ama burada bile yalan söylediler. İran makamları ortaya çıkardı." Deme gafletinde bulundu.
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İran Devleti kendi cumhurbaşkanının bindiği helikopterin yerini bulamamanın acziyeti içinde “Türkiye değil, Biz bulduk” diyebilir. Bu anlaşılır bir durum. Ancak TSK’da paşa olarak görev almış bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin açıklamalarıyla değil de İran’in sözcülüğünü yapma gafletinde bulunması onun acziyetini gösterir.

Eski paşa Tele 1 Kanalına çıktı ve paşa paşa İran’ın maşalığını yaptı.

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