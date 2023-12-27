Fon yöneticisi Mark Spitznagel'den ekonomik kriz uyarısı

Wall Street’in en karamsar hedge fonu yöneticilerinden biri olan Mark Spitznagel ABD’nin ‘insanlık tarihinin en büyük kredi balonunun’ merkezinde olduğunu söyledi.

Spitznagel yakın zamanda Intelligencer’daki röportajında ABD kredi piyasasındaki büyük balon nedeniyle çöküşün daha da yaklaştığı konusunda uyardı. Ünlü borsa uzmanı, “İnsanlık tarihinin en büyük kredi balonundayız. Bunun sebebi tamamen yapay olarak düşük tutulan faiz oranları, ekonomideki yapay likidite ve tüm bunların Küresel Finans Krizi’nden bu yana gerçekten de büyük çaplı bir biçimde gerçekleşmiş olması” ifadelerine yer verdi.

Universa Investments’ın Baş Yatırım Sorumlusu Spitznagel aynı zamanda Nassim Nicholas Taleb’in de danışmanı olmasıyla biliniyor. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre Taleb’in kaleme aldığı ‘Siyah Kuğu’ isimli kitap yatırım dünyasında büyük ses getirmişti. Küresel piyasalara ‘siyah kuğu’ tabirini kazandıran kitap yatırımcıların küresel ekonomide oluşabilecek beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmasını öneriyordu. Kovid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte ‘siyah kuğu’ tabiri çok daha popüler bir terim haline gelmişti.

Spitznagel, “Kredi balonları sona erer. Patlarlar. Patlamalarını engellemelerinin hiçbir yolu yoktur. Borçların ödenmesi gerekir veya sonunda temerrüde düşerler. Ve elbette bugünkü borç yükü tekrar ödenemeyecek seviyelerde” açıklamasında bulundu.

Artan faiz oranlarının ekonomiye zarar vermesi nedeniyle yaklaşan bir kredi krizi konusunda diğer önemli ekonomistler de uyarılarda bulunuyor. Insider’ın haberine göre Bank of America faiz oranlarının çok düşük olduğu son on yılda biriken borcun krize yol açmak üzere olduğu konusunda uyardı. Banka açıklamasında borçlanma maliyetleri arttıkça yaklaşık 1 trilyon dolarlık özel kredinin temerrüde düşme potansiyeli olduğu belirtildi.

Temerrütler ve ödenemeyen yüksek riskli kurumsal krediler halihazırda yükselişte. Finans devi Charles Schwab toplam kurumsal temerrütlerin ve iflasların bu yılın sonuna kadar artmasını ve 2024’ün ilk çeyreğine kadar zirveye ulaşmasına bekliyor.

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Borç krizinin ayak sesleri kamu tahvil piyasalarında da duyulabiliyor. Bu yıl ABD’nin toplam borcu ilk defa 33 trilyon dolar seviyesini geçti. Goldman Sachs daha uzun ve daha yüksek faiz oranları rejimi altında ABD borç dengesinin toplam maliyetlerinin 2025 yılına kadar yeni bir zirveye ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Ekonomiye dair özellikle enflasyon cephesinde iyi haberler gelmeye başlasa da Spitznagel bu haberlerin aslında bir “Pirus zaferi” olduğunu söyledi.

Ünlü borsa uzmanı, “Daha sonra acı çekecek olmanıza rağmen şimdilik bir zafer ilan ediyorsunuz. Parasal müdahaleciliğin yaptığı tam olarak budur: Size şu anda bir hediye veriyor ancak bunun bedelini daha sonra çok daha yüksek faizle ödemek zorunda bırakıyor. Federal tahviller elbette ki tam olarak budur. Sorunu torunlarımıza bırakmaktır” dedi.

Spitznagel’ın bahsettiği kredi balonunun patlaması halinde bunun etkileri borsalar dahil olmak üzere ekonomin dört bir yanında hissedilebilir. Borsa uzmanı bu krizle ilgili olarak, “Tüm tahminleri yok edecek. Bu yüzden bir çöküş olacağını düşünmediğimi söyleyemiyorum. Bana kalırsa çok büyük bir çöküş olacak” uyarısında bulundu.

Borsa uzmanının öngördüğü çöküş çok uzakta olmayabilir. Spitznagel bahsettiği gibi bir çöküş nedeniyle “sonraki bir veya iki yıl” içerisinde faiz oranlarının “çok, çok düşük” seviyelere düşebileceğini söyledi.

Spitznagel piyasalar için öngördüğü tüm bu olağanüstü türbülansa rağmen yatırımcılara uzun vadede hisse senetlerinden vazgeçmemeleri gerektiği tavsiyesinde bulunuyor. ABD borsalarının gösterge endeksi niteliğindeki S&P 500 Endeksi 20 yıllık bir süre boyunca piyasalardaki tüm hedge fonlarından daha iyi performans gösterdi. Borsa uzmanı önümüzdeki yirmi yıl boyunca yalnızca tek bir işlem yapabiliyor olsa satın alacağı tek şeyin S&P 500’ün performansını takip eden bir yatırım olacağını belirtiyor.