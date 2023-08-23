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Ekonomi Fon yöneticilerine göre altın cazibesini koruyor
Ekonomi

Fon yöneticilerine göre altın cazibesini koruyor

Yeniakit Publisher
2023-08-23 09:38:00 -
Fon yöneticilerine göre altın cazibesini koruyor

Fon yöneticisine göre altın cazibesini kaybetmiyor ve önümüzdeki on iki ay içinde değerli metale olan ilgilerini korumayı ya da artırmayı bekliyorlar.

Varlık yöneticilerinden hedge fonlara kadar yatırımcılarla yapılan anket, 2024'e kadar fiyat beklentileri için mütevazı bir iyimserlik ortaya koydu. Ankete katılanların tamamı önümüzdeki 12 ay içinde altına olan yatırımlarını azaltmayacaklarını söylerken, 5 katılımcı yatırımlarını artırmayı beklediklerini ifade etti. Katılımcıların üçte ikisinden fazlası fiyatların yükseleceğini, beşi ise tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngördü.

Anket 10 Ağustos ve 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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