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Otomotiv
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Türkiye'de kapış kapış gidiyor: Yenilenmiş model satışa çıkıyor!

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Türkiye'de kapış kapış gidiyor: Yenilenmiş model satışa çıkıyor!

Otomobil devi Hyundai'nin tamamen yenilenmiş modeli beşinci nesil Hyundai Tucson, resmi olarak tanıtıldı.

#1
Foto - Türkiye'de kapış kapış gidiyor: Yenilenmiş model satışa çıkıyor!

Hyundai'nin "Art of Steel" adını verdiği yeni tasarım diliyle şekillenen yeni Tucson tanıtıldı. Köşeli ve özgüvenli yapısıyla dikkat çeken aracın uzunluğu 50 mm artarak 4.560 mm'ye, aks mesafesi ise 40 mm artışla 2.720 mm'ye ulaştı.

#2
Foto - Türkiye'de kapış kapış gidiyor: Yenilenmiş model satışa çıkıyor!

"H-Edge" isimli ön aydınlatma grubuyla öne çıkan aracın arka kısmında, çeşitli animasyonlar sunabilen 25.600 bağımsız LED'li üç boyutlu stoplar bulunuyor. Ayrıca yeni modeli 17 ile 20 inç arasında değişen alaşım jant seçenekleriyle satın almak mümkün olacak.

#3
Foto - Türkiye'de kapış kapış gidiyor: Yenilenmiş model satışa çıkıyor!

IONIQ İLHAMLI TEKNOLOJİK KABİN İç mekanda Ioniq 3 modelinden ilham alan araç, 9.9 inçlik dijital gösterge paneli ve 17 inçe kadar büyüyebilen multimedya ekranıyla geliyor. Fiziksel tuşların azaltıldığı orta konsolda boydan boya uzanan kullanışlı bir saklama alanı yer alıyor. Android Automotive tabanlı Pleos Connect yazılımını kullanan araçta, yapay zeka asistanı Gleo AI ve uzaktan güncelleme desteği standart olarak sunuluyor. Güvenlik tarafında ise 30 km/s hıza kadar sürüş rotasını hafızaya alıp aracı otomatik geri park edebilen "Memory Reverse Asisst" teknolojisi öne çıkıyor.

#4
Foto - Türkiye'de kapış kapış gidiyor: Yenilenmiş model satışa çıkıyor!

IONIQ İLHAMLI TEKNOLOJİK KABİN İç mekanda Ioniq 3 modelinden ilham alan araç, 9.9 inçlik dijital gösterge paneli ve 17 inçe kadar büyüyebilen multimedya ekranıyla geliyor. Fiziksel tuşların azaltıldığı orta konsolda boydan boya uzanan kullanışlı bir saklama alanı yer alıyor. Android Automotive tabanlı Pleos Connect yazılımını kullanan araçta, yapay zeka asistanı Gleo AI ve uzaktan güncelleme desteği standart olarak sunuluyor. Güvenlik tarafında ise 30 km/s hıza kadar sürüş rotasını hafızaya alıp aracı otomatik geri park edebilen "Memory Reverse Asisst" teknolojisi öne çıkıyor.aYENİ MOTOR SEÇENEKLERİ Beşinci nesil Tucson ile birlikte dizel motor seçenekleri tamamen rafa kaldırılarak yeni bir döneme geçiş yapılıyor. İçten yanmalı motor tarafında ise tanıdık 1.6L T-GDI benzinli ünite yerini korumaya devam ediyor. Çevreci bir alternatif arayanlar için 1.6 litrelik motoru 17.1 kWh batarya ile birleştiren 238 ve 288 beygirlik şarj edilebilir hibrit versiyonlar sunuluyor. Giriş seviyesinde manuel vites bulunurken, diğer versiyonlarda altı ileri tam otomatik ve dört tekerlekten çekişli modellerde ise yedi ileri çift kavramalı şanzıman var. Merakla beklenen yeni nesil SUV modelinin geliş tarihi henüz tam olarak netleşmedi. Ancak baştan aşağı yenilenen Tucson'un 2027 yılı içerisinde Türkiye yollarına çıkması planlanıyor.

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