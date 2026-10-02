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Teknoloji-Bilişim
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Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

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Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

Kamera, mikrofon ve yapay zeka asistanı gibi özellikleri bünyesinde barındıran akıllı gözlüklerin kullanımının hızla yaygınlaşması, siber güvenlik risklerini de gündeme getiriyor. Uzmanlar, kullanıcıların cihaz güvenliğine ve veri paylaşım alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Bilişim uzmanları, bilinçli kullanımın kişisel verilerin ele geçirilmesi riskini azaltabileceğine dikkat çekerek akıllı gözlük kullanıcılarının özellikle 5 konuda önlem almasının önemine işaret ediyor.

#1
Foto - Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

Akıllı gözlüklerin yaygınlaşmasıyla birlikte cihaz güvenliğinin ve bilinçli paylaşım alışkanlıklarının önem kazandığını belirten Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, akıllı gözlük kullanıcılarının alması gereken 5 kritik önlemi paylaştı. Kamera özellikli akıllı gözlükler kısa sürede teknoloji meraklılarının ürünü olmaktan çıkıp günlük hayatın parçası haline gelecek. Eller serbest fotoğraf ve video çekimi, sesli asistan desteği, anlık çeviri ve görme güçlüğü yaşayan kullanıcılar için sunulan erişilebilirlik özellikleri bu cihazları geniş bir kitle için cazip kılıyor. Ancak bu cihazlar kamerayı ve mikrofonu göz hizasına taşıdığı için, kullanıcının gördüğü ve duyduğu her şeyi kayda alma potansiyeli taşıyor. Gözlüğün eşleştirildiği telefon, bağlı olduğu hesap ve yapay zeka özelliklerinin işlediği veriler de bu tabloya ekleniyor. Bu noktada Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, akıllı gözlüklerden güvenle yararlanmak için cihazın bir aksesuar gibi görülmemesi ve telefon kadar özenle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

#2
Foto - Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

"AKILLI GÖZLÜK, GÖZ HİZASINDA TAŞINAN BİR BİLGİSAYARDIR" Akıllı gözlüklerin bir moda aksesuarı görünümünde güçlü bir giyilebilir teknoloji olsa da veri toplama cihazı olduğunu belirten Akkoyunlu, "Akıllı gözlükler kamera, mikrofon, internet bağlantısı ve yapay zeka özelliklerini tek bir cihazda bir araya getiriyor. Bu da onları göz hizasında taşınan bir bilgisayara dönüştürüyor. Kullanıcıların büyük bölümü telefonlarında şifre, güncelleme ve uygulama izinlerine dikkat ederken aynı özeni gözlüklerine göstermiyor. Oysa gözlükle çekilen her fotoğraf ve video eşleştirildiği telefona, çoğu zaman da bir bulut hesabına aktarılıyor. Yapay zeka asistanına sorulan her soru ise görüntü ve ses verisinin işlenmesi anlamına gelebiliyor. Paylaşım aşamasında da benzer bir dikkat gerekiyor. Göz hizasından çekilen görüntüler çevredeki kişileri, ev ve iş yeri detaylarını ya da konum bilgisini fark edilmeden kareye dahil edebiliyor. Bu cihazlardan güvenle yararlanmanın yolu, onları telefonumuz kadar bilinçli yönetmekten geçiyor." dedi.

#3
Foto - Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

AKILLI GÖZLÜK KULLANICILARININ ALMASI GEREKEN 5 ÖNLEM 1. Gözlüğünüzü ve eşleştirdiğiniz uygulamayı güncel tutun. Üreticiler güvenlik açıklarını kapatan ve gizlilik korumalarını güçlendiren güncellemeleri düzenli olarak yayınlıyor. Gözlüğün yazılımını ve telefonunuzdaki eşlik uygulamasını otomatik güncellemeye alın. Cihazınızı yalnızca yetkili satış kanallarından satın alın ve ikinci el alımlarda cihazı fabrika ayarlarına döndürüp kendi hesabınızla yeniden kurun.

#4
Foto - Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

2. Bağlı hesabınızı ve telefonunuzu güvenceye alın. Akıllı gözlüğün topladığı tüm görüntü ve ses kayıtları eşleştirildiği telefon ve hesap üzerinden yönetiliyor. Bu hesap için güçlü ve benzersiz bir şifre belirleyin ve iki adımlı doğrulamayı etkinleştirin. Telefonunuzun ekran kilidini açık tutun, gözlüğü kaybetmeniz veya çaldırmanız durumunda cihazı uygulama üzerinden uzaktan devre dışı bırakabileceğinizden emin olun.

#5
Foto - Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

3. Yapay zeka ve bulut ayarlarını gözden geçirin. Sesli asistan, görsel tanıma ve anlık çeviri gibi özellikler çoğu zaman görüntü ve ses verisinin işlenmesini gerektiriyor. Uygulamanın gizlilik ayarlarından hangi verilerin buluta yüklendiğini, ne kadar süre saklandığını ve yapay zeka hizmetlerinin geliştirilmesinde kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin. İhtiyaç duymadığınız özellikleri kapatın, otomatik bulut yedeklemeyi yalnızca gerçekten kullanacaksanız açık tutun.

#6
Foto - Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

4. Paylaşmadan önce karenin tamamını kontrol edin. Göz hizasından çekilen görüntüler, fark etmeden çevredeki kişileri, bir ev girişini, iş yeri tabelasını, araç plakasını veya ekranda açık duran bir belgeyi kareye dahil edebiliyor. Paylaşım öncesinde görüntüyü baştan sona izleyin, gerekirse kişilerin yüzlerini ve hassas ayrıntıları bulanıklaştırın. Cihaz ayarlarından konum etiketlemesini kapatarak görüntülerin çekildiği yeri gösteren meta verinin paylaşılmasını önleyin. Görüntüde yer alan kişilerin paylaşım konusunda bilgisi olmasına özen gösterin.

#7
Foto - Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

5. Gözlüğünüzün bağlı olduğu cihazları bütünsel bir güvenlik çözümüyle koruyun. Akıllı gözlüğün güvenliği büyük ölçüde eşleştirildiği telefonun güvenliğine bağlı. Bitdefender Mobile Security gibi çözümler, telefonunuzu zararlı uygulamalara, oltalama saldırılarına ve güvenli olmayan ağlara karşı koruyarak gözlüğünüzle topladığınız fotoğraf, video ve kişisel verilerin güvende kalmasına yardımcı olur.

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