Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!

"AKILLI GÖZLÜK, GÖZ HİZASINDA TAŞINAN BİR BİLGİSAYARDIR" Akıllı gözlüklerin bir moda aksesuarı görünümünde güçlü bir giyilebilir teknoloji olsa da veri toplama cihazı olduğunu belirten Akkoyunlu, "Akıllı gözlükler kamera, mikrofon, internet bağlantısı ve yapay zeka özelliklerini tek bir cihazda bir araya getiriyor. Bu da onları göz hizasında taşınan bir bilgisayara dönüştürüyor. Kullanıcıların büyük bölümü telefonlarında şifre, güncelleme ve uygulama izinlerine dikkat ederken aynı özeni gözlüklerine göstermiyor. Oysa gözlükle çekilen her fotoğraf ve video eşleştirildiği telefona, çoğu zaman da bir bulut hesabına aktarılıyor. Yapay zeka asistanına sorulan her soru ise görüntü ve ses verisinin işlenmesi anlamına gelebiliyor. Paylaşım aşamasında da benzer bir dikkat gerekiyor. Göz hizasından çekilen görüntüler çevredeki kişileri, ev ve iş yeri detaylarını ya da konum bilgisini fark edilmeden kareye dahil edebiliyor. Bu cihazlardan güvenle yararlanmanın yolu, onları telefonumuz kadar bilinçli yönetmekten geçiyor." dedi.