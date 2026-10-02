Bu 5 püf noktasına dikkat edin: Akıllı gözlük kullanırken verilerinizi kaybetmeyin!
Kamera, mikrofon ve yapay zeka asistanı gibi özellikleri bünyesinde barındıran akıllı gözlüklerin kullanımının hızla yaygınlaşması, siber güvenlik risklerini de gündeme getiriyor. Uzmanlar, kullanıcıların cihaz güvenliğine ve veri paylaşım alışkanlıklarına dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Bilişim uzmanları, bilinçli kullanımın kişisel verilerin ele geçirilmesi riskini azaltabileceğine dikkat çekerek akıllı gözlük kullanıcılarının özellikle 5 konuda önlem almasının önemine işaret ediyor.