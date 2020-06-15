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Aktüel

Follukta 1,5 metrelik engerek yılanı

Bilecik’te tavuklarının bulunduğu kümesteki folluktan yumurta almak için elini uzatan şahsın eline yılan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:30:53 -
Follukta 1,5 metrelik engerek yılanı

Bilecik’te tavuklarının bulunduğu kümesteki folluktan yumurta almak için elini uzatan şahsın eline yılan geldi. Ne yapacağını bilemeyen adam kümesten kaçtı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şahika Sokak üzerinde bahçeli evinde ikamet eden İbrahim S. adlı vatandaş tavuklarının bulunduğu kümesteki folluktan yatan tavuğunun altından yumurtası almak istedi. Elini tavuğun altına sokan adamın eline bir anda yılan geldi. Ne yapacağı bilemeyen adam durumu hemen Bilecik Belediyesine ayarak haber verdi. Olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ve ekibi yılanı kümesten alarak doğaya saldı.


Yılanın bir buçuk metre boyundaki engerek yılanı olduğunu söyleyen Avcı, vatandaşlarımızın herhangi yılan ve benzeri vahşi hayvan ile karşılaşmaları halinde Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber vermeleri uyarısında bulundu.

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