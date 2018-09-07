THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Foça'yı kirleten gemiyle ilgili flaş gelişme! Mürettebat...

İzmir'in Foça ilçesine Norveçten gelen ve denizi kirlettiği ortaya çıkan yük gemisinin, 18 mürettebatının yurt dışına çıktığı öğrenildi.

07 Eylül 2018 Cuma 20:30
Foça'yı kirleten gemiyle ilgili flaş gelişme! Mürettebat...

İzmir'in Foça ilçesinde, denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin kaptanının da aralarında bulunduğu 18 Hintli mürettebatın, gemiyi Aliağa'ya yanaştırdıktan sonra yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça ilçesindeki Fuel-Oil sızıntısının kaynağını, "Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" sözleriyle açıklamıştı.

1 EYLÜL'DE YURT DIŞINA ÇIKMIŞLAR

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Foça Cumhuriyet Başsavcılığı, Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 yabancı mürettebatı ifadeye çağırmıştı. Alınan bilgiye göre, Norveç'den gelen hurda gemiyi Aliağa'daki gemi söküm tesislerine yanaştıran mürettebatın, 1 Eylül tarihinde ise yurt dışına çıktığı öğrenildi. 

FUEL-OİL KALINTILARI OLUNCA İDDİALAR GÜÇLENDİRMİŞTİ

Olayla ilgili başvuran tanığın ise bir balıkçı olduğu ortaya çıkmıştı. Avlanan balıkçının olay sonrası Aliağa Liman Başkanlığı'na geldiği ve yetkililere, "Ben o gün balık tutuyordum. Geminin kıç tarafından denize petrol akarken gördüm" demişti. 
Balıkçının bu ifadeleri ve geminin çevresinde bulunan Fuel-Oil kalıntıları, sızıntının Palau bayraklı Harrier adlı gemide gerçekleştiği iddialarını güçlendirmişti. 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 20:30
  1. İzmir
  2. Foça

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mistura: Türkiye İdlib'teki sivilerin seslerini duyurmasını sağlayabilir
    1. Mistura: Türkiye İdlib'teki sivilerin..
    2. Donald Trump'tan 'NYT'deki isimsiz..
    3. MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30..
    4. Tosun: İdlib kırsalındaki çadır..
    5. İran sınır kapısını kapattı!
    6. Türk azınlığından Yunan hükümetinin..
    7. Evdeki tozlardan kurtulmak için dikkat..
    8. Son dakika! İran, Irak sınır kapısını..
    9. Türk mutfağının sevilen tatlısı: Sütlaç
    10. Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat..
    11. Kararan fayans araları nasıl temizlenir?
    12. A Millilerin Rusya 11'i belli oldu
    13. Papatya çayının faydaları saymakla..
    14. Hamilelik sürecine dair bilmeniz..
    15. Orta kulak iltihabı nasıl tedavi edilir?
    16. Ağız kokusundan bu bitki çayı ile..
    17. Gözleriniz kaşınıyorsa dikkat!
    18. İstanbul, saldırıların hedefi olan..
    19. Foça'yı kirleten gemiyle ilgili flaş..
    20. ABD'den Rusya ve Esed'e sert eleştiri!..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"