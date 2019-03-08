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Foça’da Taekwondo sınavı heyecanı

Foça Belediyespor Taekwondo Şubesi, 2019 yılı Kuşak Terfi Sınavını Foça Belediyesi Kültür Merkezi’nde yaparken, sporcular ve velilerin heyecanı yüzlerinden okundu.

08 Mart 2019 Cuma 14:30
Foça’da Taekwondo sınavı heyecanı

Foça Belediyespor Taekwondo Şubesi, 2019 yılı Kuşak Terfi Sınavını Foça Belediyesi Kültür Merkezi’nde yaparken, sporcular ve velilerin heyecanı yüzlerinden okundu.


Foça Belediyespor Taekwondo Şubesi, 2019 yılı Kuşak Terfi Sınavını gerçekleştirdi. Foça Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki sınava, sporcular ve aileleri ilgi gösterdi. Sınav öncesi hem aileleler hemde sporcular heyecanlıydı.


Foça Belediyespor Kulübü Taekwondo Antrenörü Recep Başkan, velilere ‘Çocuk ve Taekwondo Spor Gelişimi’ hakkında kısa bir anlatım yaptı. Taekwondo’nun Harlemi olarak nitelendirilen Kore Takımı’nın videosu izletildi. Sınava gözlemci olarak gelen Recep Başkan’ın öğrencisi, antrenör-sporcu, işitme engelliler Türkiye Avrupa 3’üncüsü ve Dünya 2’incisi Mehmet Kızılkaya, sporda engel olmadığını yeniden gösterdi.


Antrenör Recep Başkan, "Foça’daki tüm öğrenci gençleri, fiziksel, zihinsel ve bedensel gelişim sağlamak ve sportif yeteneklerini geliştirmeleri için Taekwondo yapmaya davet ediyoruz" dedi. Recep Başkan, sporculara, onlara destek veren velilere ve imkânlar sağlayan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a çok teşekkür ettiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:30
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