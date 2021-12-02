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Kadın - Aile Focaccia ekmegi nasil yapilir?
Kadın - Aile

Focaccia ekmegi nasil yapilir?

Brioche, bir çeşit Fransız ekmeğidir.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 00:28:00 - 2021-12-02 00:32:20
Focaccia ekmegi nasil yapilir?

Hamuru son derece yumuşak olan ekmek çeşidi, sade yapılabildiği gibi kuru üzüm ve çikolata parçaları ilave edilerek de pişirilebiliyor

Focaccia ekmegi nasil yapilir?

Malzemeler

  • 500 gr (3 buçuk su bardağı + 1 yemek kaşığı) un
  • 10 gr (1 tatlı kaşığı) tuz
  • 30 gr yaş maya
  • 375 gr (1 buçuk su bardağı + 1 yemek kaşığı) su
  • 20 gr (1 buçuk yemek kaşığı) zeytinyağı
  • 15 gr (1 yemek kaşığı) bal
  • 2 dal taze kekik (küçük küçük bıçakla ufalanmış)
  • 2 dal taze biberiye (küçük küçük bıçakla ufalanmış)
  • 90 gr (1/2 su bardağı) siyah zeytin (çekirdeği çıkarılıp dilimlenmiş)
  • 35 gr (1/2 + 1/4 su bardağı) kurutulmuş domates (sertse biraz sıcak suda beklettikten sonra küp küp kesilmiş)

Yapılışı

Ufak boy bir kasede yaş mayayı suyun bir kısmıyla kaşıkla karıştırarak eritin. Bir çırpma kabına unu ve tuzu koyup elinizle harmanlayın. Sırasıyla yaş mayalı su, suyun kalanı, bal ve zeytinyağını ekleyip yoğurmaya başlayın. Baharatlar, zeytin, kuru domatesleri de ekleyin ve yoğurmaya devam edin. (Ele yapışan cıvık bir hamur olacak, ekstra un sakın eklemeyin) Elinize iki yemek kaşığı zeytinyağı alın ve parmaklarınızla bastırarak hamuru tüm kalıba yayın. Üzerine biraz daha ekstra baharat serpiştirin ve üzerini bir havluyla kapayın. 25 dakika oda sıcaklığında mayalansın. Bu sürenin sonunda ekmeği soğuk fırına koyun. Fırınınızı fanlı ayarda 180 dereceye ayarlayın ve üzeri kızarana dek yaklaşık 35 dakika pişmeye bırakın.  Fırından çıkar çıkmaz bir fırça yardımıyla ekmeğin üzerine zeytinyağı sürün. Afiyet olsun.

Kısa bildiler

Kara ekmek: Kepeğin tamamı içinde olduğu için bu ekmeğin kendine has hafif bir esmerliği olduğunun altını çizen İlkbahar, "Piyasada tam buğday ekmeği diye siyah bir ekmek satılıyor. Bu renkte ne bir buğday, ne de un var.

 

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