FNSS yeni nesil ve insansız zırhlı araçlarını tanıttı
Türk savunma sanayisinin zırhlı araç üreticisi FNSS, IDEF 2021’de Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Araçları, Otonom İnsansız Kara Aracı ve Kule Sistemleri’nin tanıtımını gerçekleştirdi.
FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, burada yaptığı konuşmada, ürettikleri araçlardaki kritik alt sistemlerin yerlileştirme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi. İnsansız Kara Aracı Gölge Süvari ile önceki IDEF’te basit bir uzaktan komutalı araç sergilediklerini anlatan Kurt, aracın büyük ilgi gördüğünü belirtti.