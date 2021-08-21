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Ekonomi FNSS yeni nesil ve insansız zırhlı araçlarını tanıttı
Ekonomi

FNSS yeni nesil ve insansız zırhlı araçlarını tanıttı

Türk savunma sanayisinin zırhlı araç üreticisi FNSS, IDEF 2021’de Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Araçları, Otonom İnsansız Kara Aracı ve Kule Sistemleri’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 10:14:00 -
FNSS yeni nesil ve insansız zırhlı araçlarını tanıttı

FNSS Üst Yöneticisi Nail Kurt, burada yaptığı konuşmada, ürettikleri araçlardaki kritik alt sistemlerin yerlileştirme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi. İnsansız Kara Aracı Gölge Süvari ile önceki IDEF’te basit bir uzaktan komutalı araç sergilediklerini anlatan Kurt, aracın büyük ilgi gördüğünü belirtti.

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