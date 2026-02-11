FMCG’de yapay zekâ etkisi: Kampanya kararlarında yeni dönem

Bir markette aynı kampanya neden bir mağazada güçlü bir etki yaratırken, başka bir mağazada neredeyse hiç fark edilmez?

Bu soru, FMCG sektöründe uzun yıllardır nadiren gündeme geldi. Kampanyalar planlandı, uygulandı ve raporlandı; ancak mağaza içinde yaşananların karar süreçlerine ne ölçüde yansıdığı çoğu zaman ikinci planda kaldı.

Son dönemde yapay zekâ temelli yeni yaklaşımlar, bu alışılmış düzeni sorgulamaya başladı. Kampanya kararlarının yalnızca geçmiş satış verilerine değil, mağaza içindeki anlık davranışlara dayanması gerektiği fikri, sektörde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Bu bakış açısının arkasında, perakende ve FMCG alanında uzun yıllardır satış analitiği, saha yönetimi ve veri odaklı ticari sistemler üzerine çalışan Ufuk Elevli’nin birebir saha deneyimleri yer alıyor. Kariyeri boyunca satış ekipleriyle sahada çalışan Elevli, kampanya ve satış kararlarının çoğu zaman mağaza içindeki gerçek davranışı yeterince yansıtmadığını gözlemledi. Bu gözlemler, onu kampanya anlayışını temelden yeniden düşünmeye yöneltti.

Geçmişte yürüttüğü çalışmalarda, saha verisinin yalnızca raporlanan bir çıktı olmaktan çıkarılıp doğrudan karar süreçlerini besleyen bir girdiye dönüşmesi üzerine odaklanan yaklaşımlar öne çıktı. Raf uygulamaları, ziyaret davranışları ve satış ekiplerinin sahadaki reflekslerinin yakından izlendiği bu süreçlerde ortaya çıkan ortak sonuç, tek tip kampanya varsayımlarının sahada her zaman karşılık bulmadığı yönündeydi.

Ufuk Elevli’nin geliştirdiği SmartPromoAI, kampanya kavramını sabit planlardan çıkarıp mağaza içindeki davranışlara göre ele alan bir yaklaşım sunuyor. Proje, kampanya kararlarını yalnızca “hangi ürüne indirim yapılacağı” sorusuyla sınırlamıyor; mağaza içindeki yoğunluk, dolaşım, bekleme anları ve tüketici temas noktalarını birlikte değerlendiren bir karar kurgusu üzerine inşa ediliyor.

SmartPromoAI’ye yönelik ilgi, sektörde yalnızca yenilik arayışından kaynaklanmıyor. Davranış temelli bu yaklaşımın, bugün yaygın olarak kullanılan ve kampanya iletişimini belirli kalıplar üzerinden yürüten mevcut dijital modelleri yeniden düşünmeye zorlayabileceği konuşuluyor. Mağaza içindeki anlık tepkileri ve bağlamı karar mekanizmasının merkezine alan bu yapı, kampanya yönetiminde uzun süredir kabul gören bazı varsayımların yeterliliğini sorgulatıyor.

Bu nedenle SmartPromoAI, bazı çevreler tarafından yalnızca yeni bir teknoloji yaklaşımı olarak değil; FMCG’de kampanya, satış ve tüketici etkileşiminin nasıl ele alınması gerektiğine dair daha derin bir perspektif değişiminin işareti olarak değerlendiriliyor. Davranışın merkeze alınması, sektörde bugüne kadar kullanılan pek çok yöntemin sınırlarını görünür hâle getirirken, karar alma biçimlerinin de evrilmesine zemin hazırlıyor.

Çalışmalar, teknoloji tarafında saha verisi ve yapay zekâ tabanlı yazılım altyapıları üzerine uzmanlaşmış NeoOne ile birlikte ele alınıyor. Bu birliktelik, davranış odaklı kampanya yaklaşımının teknik olarak modellenmesine ve ölçeklenebilir bir yapıya dönüşmesine imkân tanıyor.

Sektör profesyonellerine göre bu tür yapay zekâ temelli yaklaşımların yaygınlaşması, FMCG’de yalnızca kampanya yönetimini değil, merkez ile mağaza arasındaki karar ilişkisini de yeniden tanımlayabilir. Kararların merkezde üretilip sahaya uygulanması yerine, sahada oluşup merkeze taşınması fikri, sektörde yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.

Ufuk Elevli ise süreci şöyle özetliyor:

“FMCG’de uzun yıllardır veri üretiyoruz; ancak çoğu zaman bağlam eksik kalıyor. Benim odağım, mağaza içinde yaşananı karar anının merkezine koymak. Yapay zekânın, bu dönüşümde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.”