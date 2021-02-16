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Spor Florya'da tarihi karar! Bu kare duvara asılacak
Spor

Florya'da tarihi karar! Bu kare duvara asılacak

Marcao ve Onyekuru’nun penaltı noktasını temizlediği anlarda çekilen fotoğraf Florya Metin Oktay Tesisleri’ne asılarak ölümsüzleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:27:00 - 2021-02-16 10:56:58
Florya'da tarihi karar! Bu kare duvara asılacak

Galatasaray, Kasımpaşa maçının son bölümlerinde Onyekuru’nun kaleci Ertuğrul tarafından düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı öncesinde kar yağışı nedeniyle bozulan zeminde, atışın kullanılacağı beyaz noktanın görünmemesi, ortaya belki de Galatasaray için tüm sezon unutulmayacak bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.

Penaltı noktasını düzeltmek için Marcao ile Onyekuru, elleri ile çamurları temizleyerek Mohamed’in rahat bir vuruş yapması adına gayret gösterdi.

Sarı kırmızılı iki futbolcu penaltı noktasındaki çamurları, karları kendileri temizledi ve Mohamed de golü atarak galibiyeti getirdi. İşte iki oyuncunun penaltı noktasını temizleme karesi Galatasaray’da ‘kazanma hırsı, takım ruhu ve mücadeleden vazgeçmeme’ konu başlığı altında çok beğenildi.

Teknik direktör Fatih Terim de maç bitiminde tüm olumsuz hava koşulları, bozuk zemine karşın futbolcularını sergiledikleri mücadeleden dolayı tebrik etti.

Süper Lig’de 23. şampiyonluk hedefi ile yoluna devam eden ve liderliğini sürdüren Galatasaray Kulübü’nde o karenin unutulmaması ve tüm takıma geride kalan 16 haftada ışık olması adına, Marcao ile Onyekuru’nun çamurları temizlediği fotoğrafın, Florya Metin Oktay Tesisleri’ne asılacağı öğrenildi.

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