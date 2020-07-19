Florida’da suç çeteleri koronavirüsün yayılması için parti düzenliyor

ABD'nin Florida eyaletinden gelen haber duyanları şok etti. Polisin yaptığı araştırmada, kritik vaka artışlarının kaynağı ortaya çıktı. Virüsün daha çok kişiye bulaşması için, suç örgütlerinin sokaklarda 400 kişilik partiler düzenlediği anlaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Osceola County Şerifi Russ Gibson, Florida sakinlerinin bu durumdan korktuğunu ve Mart ayından beri 'çevreye rahatsızlık veren yüksek ses' ile ilgili 600 ihbar aldıklarını söyledi.

Sokakta dans

Osceola County Şerif Ofisi'nden yayınlanan görüntülerde, çok sayıda kişinin sokakta araçlarla yolu kapattığı ve sosyal mesafeye dikkat etmeden dans ettikleri görüldü.

'ABD’deki vaka artışları bununla ilgili olabilir'

Gibson, ABD'deki son günlerde ortaya çıkan kritik vaka artışlarının bu partilerle bağlantılı olabileceğinin altını çizdi. Söz konusu partilere polis müdahalesinin de yapıldığını, bir kişinin arbedelerde polis tarafından vurularak öldürüldüğünü belirtti.

'Osceola County'de kritik vaka artışı'

Osceola County'de şu ana kadar 5 bin 556 vakanın tespit edildiği, Salı gününden bu yana ise 268 vakanın ortaya çıktığı ifade edildi.

Vaka artış hızı korkutuyor

Öte yandan Osceola'da şu ana dek 38 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Florida genelinde ise 322 bin 994 pozitif vakanın bulunduğu, toplam can kaybının ise 4 bin 912 olduğu aktarıldı.