Florida, Dorian kasırgasına hazırlanıyor

ABD’nin Florida eyaleti yaklaşmakta olan Dorian kasırgasına hazırlanıyor.

ABD’ye bağlı özerk bölge Porto Riko’yu teğet geçen Dorian kasırgası Florida eyaletine yaklaşıyor. Kasırga Florida’nın Atlantik kıyılarına doğru ilerlerken, bugün hızını artırıp 3’üncü seviyeye ulaşması bekleniyor. Daha sonra şiddetli rüzgârlarla şiddetlenmesi beklenen kasırganın şiddetinin Pazartesi itibariyle kategori 4’e yükseleceği tahmin ediliyor.

Florida’da dün acil durum edilmesinin ardından Vali Ron DeSantis, 2 bin 500 Ulusal Muhafız birliğini, beklemede olan bin 500 asker ile birlikte harekete geçirdi. Bugün eyalette herhangi bir tahliye emri verilmedi ancak tahliye durumunun Pazartesi kasırga karaya çıkmadan önce netleşmesi bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın karaya çıktıktan sonra eyaletin merkezine yöneleceği ve Salı günü kategori 1 düzeyine inerek Orlando şehrine yöneleceği tahmininde bulundu. Meteoroloji yetkilileri, kasırgalarla gelen yağışların hayati tehlike arz eden sel baskınlarına neden olabileceğini söyledi.

Trump, Polonya gezisini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Dorian kasırgasının yaklaşması nedeniyle Polonya gezisini iptal ederek yerine yardımcısı Mike Pence’i gönderdi. Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Kasırga bir canavar gibi görünüyor” diyerek Florida’ya su ve yiyecek gönderildiğini ekledi.

Vali Ron DeSantis de Twitter’dan bir açıklama yaparak, Floridalıların kasırgayı ciddiye almaları gerektiğini belirterek, "Dorian yavaş ilerliyor ve güç kazanıyor. Şimdi hazırlanma ve bir plan yapma zamanı” ifadelerini kullandı.

Georgia eyaleti Valisi Brian Kemp de 12 şehirde acil durum ilan etti.