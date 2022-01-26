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Dünya Florida açıklarında tekne felaketi
Dünya

Florida açıklarında tekne felaketi

ABD’nin Florida eyaleti açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 1 kişini kurtarıldığı, 39 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 01:43:00 -
Florida açıklarında tekne felaketi

ABD Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, Florida eyaletinde Fort Pierce Inlet’in açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve tekneye tutunan bir kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarılan kişinin, hava şartları nedeniyle devrilen teknede 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği ifade edildi. Teknenin cumartesi günü Bahamalar'dan yola çıktığı ve kayıp 39 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, olayın "insan kaçakçılığı" ile ilgisi olduğundan şüphelendiği vurgulandı.

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