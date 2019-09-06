"FloralFest" yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Meraklısıyla yarın buluşacak "FloralFest" tanıtıldı.

Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin tanıtımı, İstiklal Caddesi'nde yapıldı.

Festivalin tanıtımı için tasarımcıların ortak çalışmasıyla süslenen nostaljik tramvay, İstiklal Caddesi'nde ilk seferini gerçekleştirdi.



Floralfest, Türkiye'nin en yaratıcı çiçek tasarımcılarını ve butik çiçeklerini 7-8 Eylül'de Tomtom Kırmızı'da bir araya getirecek.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katıldığı tanıtımda müzisyenler eşliğinde nostaljik tramvaydan vatandaşlara çiçek dağıtıldı.

Festival tanıtımında konuşan başkan Yıldız, çiçeğin insan ruhuna olan pozitif etkisiyle ruh ve gönül dünyasını güzelleştirdiğini vurguladı.

Yıldız, "Çocuklarımıza 'Bir resim yapın.' denildiğinde ilk çizdikleri çiçek resmidir. Çiçek, en safı ve en masum olanı ifade eder. Biz de duygularımızın en güzelini ifade eden çiçeğin festivalini gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz. Yarın çiçek festivalimizin açılışı olacak, bugün İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayımızla beraber çiçekli bir yürüyüş yaptık ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarımıza, yerli yabancı misafirlerimize çiçek sunduk. İnanıyorum ki tertemiz duyguların ifadesi olan çiçek bundan sonra yurdumuzun da bu duygularla bezenmesine vesile olur." diye konuştu.