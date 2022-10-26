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Ekonomi FLO’dan ‘Muhteşem Kasım Fırsatları’
Ekonomi

FLO’dan ‘Muhteşem Kasım Fırsatları’

FLO tarafından ‘Muhteşem Kasım Fırsatları’ kampanyasına start verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 21:44:00 -
FLO’dan ‘Muhteşem Kasım Fırsatları’

İSMAİL ÇOBAN

1 Kasım tarihinde başlayacak kampanya kapsamında pek çok üründe indirim uygulanacak. FLO, bu yıl da heyecanla beklenen ‘Muhteşem Kasım Fırsatları’yla alışveriş tutkunlarının radarlarına takılacak. Kasım ayında geçerli olacak kampanya çerçevesinde tüketiciye birçok ürün alternatifinde erken kış indirimleri, kargo bedava uygulamaları, yeni yıl avantajları gibi pek çok imkân sağlanacak. Sneaker, çizme, ev grubu, tekstil ve aksesuara kadar tüm kategorilerde farklı indirim oranları uygulanan ‘Muhteşem Kasım Fırsatları’nı takip edilerek sonbahar trendleri ile konforunu yakalanacak.

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