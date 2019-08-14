FLO’dan Erzurum’a yeni mağaza
FLO, Erzurum Palerium AVM’de açtığı yeni mağazası ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı.14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:29
Ayakkabı sektörünün önde gelen markalarından FLO, Erzurum Palerium AVM’deki mağazasını açarak Erzurumlulara hizmet vermeye başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarının yanı sıra online ayakkabı alışveriş sitesi www.flo.com.tr ile de hizmet veren FLO, yurt dışında da mağaza sayısını artırarak global marka olmak yolunda hızla ilerliyor.
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