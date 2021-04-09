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Teknoloji FlixOnline nedir? FlixOnline WhatsApp'ı ele mi geçiriyor? FlixOnline telefondan nasıl silinir?
Teknoloji

FlixOnline nedir? FlixOnline WhatsApp'ı ele mi geçiriyor? FlixOnline telefondan nasıl silinir?

FlixOnline telefondan nasıl silinir? Sosyal medya uygulamaları arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu olurken bu rekabet bazen uygulamalar arasında teknolojik savaşa da dönüşüyor. Vatandaş tutup da FlixOnline isimli uygulamayı indirirse başına gelmeyen kalmıyor. Kullanıcı FlixOnline uygulamasına indirir ve kullanmaya izin verir ise başına dert açmış oluyor. FlixOnline indirilirse ne olur? FlixOnline WhatsApp'ı ele mi geçiriyor? Evet tam da öyle. Whatsapp konuşmalarına otomatik yanıt verebiliyor. Peki o vakit FlixOnline telefondan nasıl silinir?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 09:55:00 -
FlixOnline nedir? FlixOnline WhatsApp'ı ele mi geçiriyor? FlixOnline telefondan nasıl silinir?

FlixOnline isimli bu kötü amaçlı yazılım tam 2 ay boyunca Google Play Store’da adete at koşturdu. Ancak kötü yazılım FlixOnline, bu süre zarfında 500 kez indirildi. Ahlaksız yapımları dijital ortamda vatandaşa sunan ve bu sayede milletlerin ahlakını yerle bir edip aile yapılarını yerle yeksan eden Netflix'te optimizasyon sağladığını iddia eden FlixOnline uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor. Uygulama daha sonra kendini gizleyerek silmeyi zorlaştırıyor. Siber güvenlik uzmanları FlixOnline uygulamasının WhatsApp konuşmalarını çalabileceğini de belirtiyor. Overlay saldırısı olarak bilinen bir yöntem kullanan uygulama, size sistem yöneticisine benzer bir pencere açıyor.

FlixOnline uygulaması WhatsApp hesabını mı çalıyor?

Siz uygulamaya izin verdiğinizde FlixOnline'ın uygulaması gizleniyor ve silmeniz de zorlaşıyor. FlixOnline kullanımına izin verdiyseniz, kullanıcının kişi rehberine, “2 Aylık Ücretsiz Netflix Premium Kazandınız.“ gibi mesajlar gelmeye başlıyor. uzmanlar bu gibi mesajlar alınmışsa saldırganların FlixOnline üzerinden şunları yapabileceğini söylüyor:

Kötü amaçlı bağlantılar aracılığıyla daha fazla kötü amaçlı yazılım yayabilirsiniz,

WhatsApp hesabınızdan bilgiler çaldırabilirsiniz,

İşle ilgili gruplar gibi kullanıcıların WhatsApp kişilerine ve gruplarına sahte veya kötü amaçlı mesajları yayabilirsiniz.

FlixOnline telefondan nasıl silinir?

Google, uygulamayı farkettikten sonra FlixOnline'ı Play Store'dan kaldırdı.

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