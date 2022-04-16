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Gündem Flash TV ile ilgili flaş gelişme! Resmen gerçekleşti
Gündem

Flash TV ile ilgili flaş gelişme! Resmen gerçekleşti

Mart ayında kayyum atanan Flash TV'nin yayın hayatı sona erdi. Kanalın adı Flash Haber TV olarak değişti.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 13:45:00 -
Flash TV ile ilgili flaş gelişme! Resmen gerçekleşti

Mart ayında kayyum atanan Flash TV'nin yayın hayatı sona erdi. Kanalın adı Flash Haber TV olarak değişti.

Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve yayınlara son verildiği duyuruldu.

Ulusal yayıncılık alanında 1992 yılından bu yana Flash TV adı ile faaliyet göstermekte olan kuruluş, 16 Nisan, saat 00.00 itibariyle Flash TV yerini, Flash Haber TV’ye bıraktı.

İddialara göre kanalın ocak ayında hayatını kaybeden patronu Ömer Ziya Göktuğ ve kardeşi Mehmet Emin Göktuğ arasında bir anlaşmazlık vardı. Mehmet Emin Göktuğ, kanalın hisselerinin yarısının kendisine ait olduğunu söylemiş ve bu durumu yargıya taşıyacağını bildirmişti. Bunun ardından ise 16 mart günü kanala kayyum atanmıştı.

İşte bunların ardından 15 Nisan günü kanalın yayın hayatına son verildiği duyuruldu. Flash TV tarafından yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un ölümü sonrası kanalın gerekli yönetim organlarından yoksun kaldığı için kayyum sürecine girdiği, ortaklar arasında anlaşmazlığın çıktığı ve yayıncılık lisansının yenilenemediği; bu nedenlerden dolayı da yayın hayatının bittiği ifade edildi.

Açıklamalara göre Flash TV’nin adı bugünden itibaren Flash Haber TV olarak güncellendi. Logonun da değiştiği görüldü.

 

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