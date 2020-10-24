"Flaşbellek", 8. Boğaziçi Film Festivalinde gösterildi

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi Film Festivali", devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımların izleyiciye sunulacağı festivalin ikinci gününde yönetmen Derviş Zaim'in Suriye iç savaşının ilk yıllarında geçen olayları anlattığı "Flaşbellek"in gösterimi, film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.



Beyoğlu Sineması'nda yapılan gösterimde yönetmen Derviş Zaim, uygulayıcı yapımcı Emre Oskay, oyuncular Hanin Abaji, Nadi Güler, Muhammed Rıfkı, Husam Ali, yardımcı yönetmen Utku Bildirgen, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Gösterimin ardından konuşan Zaim, Türkiye'yi ve dünyayı böylesine etkileyen bir konuda film yapmanın boyunun borcu olduğunu ifade ederek, "Genellik Suriye hakkında yapılan filmler oradaki dramı anlatmaya yöneliyor. Bunlar son derece önemli ve bunların yapılmasını da destekliyorum. Oradaki insanların memleketlerini terk ettikten sonra başlarına nelerin geldiğinin gösterilmesi son derece önemli. Ama tabii ki Suriye bundan ibaret değil." dedi.

- "Benim gelenekle olan ilişkim başka bir biçimde devam ediyor"



Zaim, filmin başından itibaren elinden geldiğince konulara mesafe almaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Esinlendiğim bir sürü hikaye var, o hikayeleri harmanlamak gibi bir niyetim oldu. Baştan sona kadar kurmak istediğim şey; bir adamın vicdanının sesini dinlemek ve hayatını kurtarmak zorunda kalması arasındaki ikilemdi. Bu ikilem yunan tragedyalarından beri gelen bir ikilemdir. Filmde özellikle Orta Doğu dünyasının ve bütün insanlığın en büyük hazinelerinden bir tanesi Binbir Gece Masalları nasıl çağdaş bir savaş hikayesine altyapı teşkil edebilir. Yani benim gelenekle olan ilişkim başka bir biçimde devam ediyor. Ama daha önceki filmlerde sürdüğü gibi değil, çok farklı bir biçimde devam ediyor."

Filmin çekimlerini, Türkiye'de iki şehirde gerçekleştirdiklerini aktaran Zaim, farklı konu ve içeriklere değinmekten hoşlandığını dile getirdi.

Etkinlik kapsamında yarın, Beyoğlu Sineması'nda "Hayal Bandosu", "Mavzer", "Ölü Ekmeği" ve "Sadece Farklı" filmleri, Kadıköy Sineması'nda ise "Kız Kardeş", "Nasipse Adayız", "Kodokushi" ve "Salinger Yılım" filmleri izlenebilecek.



30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına www.bogazicifilmfestivali.com adresinden ulaşılabilir.







