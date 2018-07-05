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Flaş! Yanlışlıkla babasını öldürdü!

Van’ın Muradiye ilçesinde kuşlara ateş eden 18 yaşındaki genç yanlışlıkla babasını vurdu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:49
Flaş! Yanlışlıkla babasını öldürdü!

Olay, hafta sonu Van Muradiye Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önündeki meyve bahçesinde kuşlara pompalı tüfekle ateş eden Ü.T. (18), yanlışlıkla 60 yaşlarındaki babası Fahrettin T.’yi yüzünden vurdu.

Muradiye Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edilen baba Fahrettin T., tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Fahrettin T., Muradiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilirken, oğlu Ü.T. ise olay günü tutuklanarak Erciş Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 11:49
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