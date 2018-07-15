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Flaş! Türkiye'nin utangaçlık haritası açıklandı!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Dr. Oğuzhan Aydın, yaptığı araştırmayla Türkiye’nin utangaçlık haritasını çıkardı. Tüketici davranışlarını baz alan araştırmaya göre, Türkiye’nin en 'utangaç' bölgesi Doğu Karadeniz. Batı Marmara ise 'utangaçlık' oranının en düşük olduğu bölge.

15 Temmuz 2018 Pazar 12:17
Flaş! Türkiye'nin utangaçlık haritası açıklandı!

Sabah'ın haberine göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aydın'ın, "Utangaç Tüketici Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Tüketici Karar Verme Tarzlarına Etkisi" başlıklı doktora tezi, dikkat çeken verileri ortaya koydu.

Dr. Aydın'ın Türkiye genelinde 4 bin 336 katılımcıyla gerçekleştirilen ve maddi boyutunu Pamukkale Üniversitesi'nin üstlendiği araştırmasına göre; Ordu, Giresun, Trabzon, Artvin ve Gümüşhane'de yapılan çalışmanın sonuçları Doğu Karadeniz'in yüzde 37'lik oranla Türkiye'nin en 'utangaç' bölgesi olduğunu gösteriyor. 'Utangaçlık' konusunda en rahat olan, başka bir deyişle 'utangaçlık dozu' en düşük bölge ise, yüzde 24.75'lik oranla Batı Marmara oldu.

İşte Türkiyenin utangaçlık haritası

Araştırma hakkında bilgi veren Dr. Oğuzhan Aydın, "Aslında utangaçlık düzeyinin doğudan batıya doğuya gidildikçe düşmesi bizim açımızdan son derece çarpıcı bir sonuç. Çıkan bu sonucu tek bir değişkene bağlamak oldukça zor. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye Batı ve Doğu kültürünün ahenkle buluştuğu eşsiz bir ülke. Utangaçlık düzeyinin batıya doğru gidildikçe düşmesi batılılaşmayla ilişkili olabilir. Eğitim düzeyi, gelir seviyesi, bölgenin gelişmişlik düzeyi, sosyo-kültürel birikim ve sosyoekonomik yapı gibi son derece önemli değişkenlerin ayrı ayrı utangaçlıkla beraber ele alınması gerekir" diye konuştu.

'BATI'DA HEMEN HEMEN HİÇ ELE ALINMAMIŞ'

Dr. Aydın, "Batı kültüründe utangaçlık, bireyin üstesinden gelmesi gereken psikolojik bir problem olarak görülüyor. Doğu kültüründe ise utangaçlık, sanki bireylerde bulunması gereken bir meziyetmiş gibi algılanıyor. Bu bakış açısından olsa gerek utangaçlık, batı kültüründe tüketici davranışları açısından hemen hemen hiç ele alınmamış. Türkiye'de ise durum oldukça farklı. Türkiye, Batı ile Doğu kültürünün harmanlandığı bir ülke. Türkiye'de mahcubiyet, utanma, çekingenlik gibi duygulara sahip olmak güzel ahlakın bir göstergesi. Utangaçlıkla ilgili yapılan diğer araştırmalarda gördük ki; utangaçlık düzeyi İsrail'de oldukça düşük. Japonya'da ise utangaçlık düzeyi yüksek. Aslında bu araştırmalar son derece önemli" dedi.

'DUYGULARIN HEPSİNİN BİR AMACI VE ÖNEMİ VAR'

Araştırma sonuçlarını yorumlayan psikolog Ayhan Altaş, "Doğudan batıya doğru utanma duygusunun azalmasını şu bilgiyle açıklayabiliriz. Doğuda insanların birbirleri ile iletişim kurması, batıya oranla daha azdır. Batıda insanlar daha farklı türden iletişim kurma durumunda oldukları için iletişim konusunda kendilerini geliştirirler. Kendilerini geliştirdikleri için özgüvenleri bu anlamda artmaktadır. Özgüveni iyi seviyede olan kişiler daha az utanırlar. Tabii utanmayı kültürel olarak da ele almak gerekir. Çünkü Doğu kültüründe utanmak olumlu bir durumdur. Hatta çekingen veya utangaç insanlara olumlu yaklaşılır. Bir insanın yüzünün kızarması doğuda terbiye olarak algılanırken, batıda özgüven eksikliği olarak değerlendirilebilir. Biz psikologlara göre ise utanma dahil hayatımızda ortaya çıkan duyguların hepsinin bir amacı ve bir önemi var. Sağlıklı düzeyde yaşanan duygular hayatımızı kolaylaştırırken, patolojik düzeyde yaşananlar hayatımızı yaşanmaz hale getirebiliyor" açıklamasını yaptı.

ARAŞTIRMADA BU SORULARA 'EVET' DEDİLER

Müşteriler üzerinden yapılan utangaçlık araştırmasında, sorulan ve 'evet' cevabının çoğunlukta olduğu sorular şöyle:

Başkalarından herhangi bir konuda bilgi istemek bana zor gelir.

Başkaları ile birlikteyken konuşacak kendimi gergin hissederim.

Yetkili bir kişi ile konuşurken kendimi gergin hissederim.

Karşı cinsten kişilerle birlikteyken daha utangaç olurum.

Saatin kaç olduğunu başka birine soramam.

Fiyat etiketi olmayan ürünlerin fiyatını sormakta çekingenlik gösteririm.

Bomboş bir mağazaya girmekten çekinirim.

Para üstünü, ayıp olur diye, kasiyerin gözü önünde sayamam.

BÖLGELERE GÖRE DAĞILIM

12 bölgede, toplam 4 bin 337 kişi ile yapılan utangaçlık araştırmasının detaylı sonuçları şöyle:

1. Doğu Karadeniz: Yüzde 37 (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane)

2. Kuzeydoğu Anadolu: Yüzde 35 (Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı)

3. Orta Anadolu: Yüzde 33,75 (Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri)

4. Güneydoğu Anadolu: Yüzde 33 (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak)

5. Batı Anadolu: Yüzde 32,25 (Ankara, Konya, Karaman)

6. Ortadoğu Anadolu: Yüzde 31,25 (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

7. Batı Karadeniz: Yüzde 31 (Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat)

8. Akdeniz/Batı Akdeniz: Yüzde 29,71 Doğu Akdeniz: Yüzde 33,5 (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Isparta, Burdur)

9. Ege: Yüzde 29,25 (İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya, Uşak, Afyon)

10. İstanbul: Yüzde 29

11. Doğu Marmara: Yüzde 27,25 (Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu)

12. Batı Marmara: Yüzde 24,75 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir)

NE ZAMAN HASTALIĞA DÖNÜŞÜR

Yaşam kaliteniz düştüyse.

Hayatınızın işlevselliği bozulduysa. (günlük işlerinizi yapmakta zorlanma veya yapamama).

Kaçınma davranışı ortaya çıkıyorsa.

Hayatınızı o duyguya göre şekillendiriyorsanız.

Duygularınız hayatınızı yönetmeye başladıysa.

İnsanlardan ve sosyal faaliyetlerden uzaklaştıysanız.

Bu durum en az üç aydır hayatınızda ortaya çıkıyorsa uzmanlara göre, bir psikolojik sorun yaşıyor olabilirsiniz.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 12:17
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. İstanbul
  49. Mersin
  50. Isparta
  51. Hatay
  52. Hakkari
  53. Gümüşhane
  54. Giresun
  55. Gaziantep
  56. Eskişehir
  57. Erzurum
  58. Erzincan
  59. Elazığ
  60. Edirne
  61. Diyarbakır
  62. Denizli
  63. Çorum
  64. Çankırı
  65. Çanakkale
  66. Bursa
  67. Burdur
  68. Bolu
  69. Bitlis
  70. Bingöl
  71. Bilecik
  72. Balıkesir
  73. Aydın
  74. Artvin
  75. Antalya
  76. Ankara
  77. Amasya
  78. Ağrı
  79. Afyon
  80. Adıyaman
  81. Adana
  82. Utangaçlık Haritası
  83. Utangaçlık
  84. Türkiye

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