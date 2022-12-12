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Gündem Flaş seçim açıklaması az önce geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Gündem

Flaş seçim açıklaması az önce geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaklaşan seçimlerle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 12:39:00 -
Flaş seçim açıklaması az önce geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

 

 

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaklaşan seçimlerle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kulat, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Genel Seçim 18 Haziran 2023'te (yani tam zamanında). Şahsi kanaatim CB Seçimi 2. Tura kesinlikle kalmaz lakin yine de olur da kalırsa Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi Kurban Bayramı sonrası (5. Gün) 1 Temmuz 2023'te yapılacaktır” diye ifade etti.

 

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Yorumlar

Ahmet

Kesinlikle seçim ikinci tura kalmayacak birinci turda reis açık ara seçimi kazanacak inşallah Allah'ın (c.c) izniyle.
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