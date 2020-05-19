Flaş karar: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası soruşturma!

Dünya Sağlık Örgütü, dün internet üzerinden düzenlenen genel kurul toplantısında, pandemi sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bağımsız soruşturma çağrılarına olumlu yanıt vermişti.

Koronavirüs sürecindeki tutumları nedeniyle başta ABD olmak üzere pek çok ülkenin hedefi olan Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararı verildi.

ABD dahil Dünya Sağlık Örgütü'nün 194 üye ülkesinin hiçbiri karara itiraz etmedi ve DSÖ'nün 'bağımsız olarak denetlenmesi' için sunulan önergeyi onayladı.