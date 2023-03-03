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Medya Flaş karar! Barbaros Hayrettin'de büyük heyecan! Tuzaktan kurtulacaklar mı?
Medya

Flaş karar! Barbaros Hayrettin'de büyük heyecan! Tuzaktan kurtulacaklar mı?

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, bu akşam (3 Mart Cuma) saat 20.00’de dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 12:05:00 -
Flaş karar! Barbaros Hayrettin'de büyük heyecan! Tuzaktan kurtulacaklar mı?

Barbaros ve arkadaşları, Andrea Doria’ nın kurduğu tuzaktan kurtuluyor…

Seyyare ve Nazife mapusdan kaçıyor…

Musa Bey ölümle kalım arasında bir mücadele giriyor…

TRT 1’de yayınlanan, güçlü prodüksiyonu ve başarılı oyuncu kadrosuyla Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, bu akşam (3 Mart Cuma) saat 20.00’de dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor.

İzleyicilerin Cuma gününü sabırsızlıkla beklediği Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nın yeni bölümü yine aksiyon dolu ve sürprizli izlenecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı’nda bu hafta neler olacak;

Musa Bey’i kurtarıp, Ebu Hişam’ın cezasını vermek isteyen Barbaros Hayreddin ile Aydın Reis kendilerini Andrea Doria’ nın kurmuş olduğu tuzağın içinde bulurlar. Beklenmedik yerde beklenmedik anda gelen yardım bu tuzağı bertaraf etmelerini sağlar. Şimdi oyunu Barbaros ve yol arkadaşları kuracaktır.

Mapustan kaçan Seyyare ve Nazife yakalanmadan kendilerine kurulan tertipi çözmek için Yahya’yı da beraberlerine alarak onlara tuzak kuran Cafer ve arkasındaki kişilerin izlerini bulabilecekler midir?

Sultan Süleyman’ ın Musa Bey’ i kardeşi Beybura’ ya götürme görevini başarmak kahramanlarımız için ölümle kalım arasında bir mücadeleye dönüşecektir.

‘’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.

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