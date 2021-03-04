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Spor Flaş iddia: Yeni sezonda kale ona emanet
Spor

Flaş iddia: Yeni sezonda kale ona emanet

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kadrosuna katmak istediği iddia edilen fakat anlaşma sağlanamaması sonucu Portekiz ekibi Belenenses'e giden Stanislav Kritsyuk'un bu kez sezon sonunda Beşiktaş tarafından transfer edilebileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:10:00 -
Flaş iddia: Yeni sezonda kale ona emanet

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nu özellikle Olympique Lyon'un istediği iddiaları gündeme gelirken yeni sezonda kalede sıkıntı yaşamak istemeyen Siyah-Beyazlılar'ın da yeniden Stanislav Kritsyuk için devreye girdiği ifade edildi. Eurostavka'nın haberine göre Beşiktaş, 2020-21 sezonu sonunda Kritsyuk'u bonservissiz olarak kadrosuna katabilir.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelen oyuncu ile görüşmeler yapıldığı fakat şartlarda anlaşılamadığı belirtilirken oyuncunun sonrasında Portekiz ekibi Belenenses'e transfer olduğu ifade ediliyor. Bu sezon 15 maçta 12 gol yiyen Kritsyuk, 7 maçta ise kalesini gole kapattı.

Belenenses ile 1 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, sezon sonunda serbest kalacak. Kritsyuk'un Rusya'ya dönmeyi düşünmediği ve Beşiktaş'ın dışında kendisiyle Alanyaspor'un da ilgilendiği belirtilmekte.

30 yaşındaki Rus kaleci, daha önce kariyerinde Togliatti, Braga, Rio Ave, Krasnodar gibi takımların formasını giymişti.

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