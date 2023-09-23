Flaş iddia: Üç Türk şirketine her an el konulabilir

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 21 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği rutin toplantısında, BOTAŞ'a olan borçları olan üç farklı şehir içi doğalgaz dağıtım şirketini masaya yatırdı. Bu kritik toplantıdan, doğalgaz sektöründeki dengeleri sarsacak ve önemli değişikliklere yol açacak bir kararın alındığı iddia edildi.

HalkTV'de yer alan habere göre, EPDK Çorlu, İnegöl ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren ve sırasıyla ÇORDAŞ, İNGAZ ve ARMADAŞ olarak bilinen şirketlere, BOTAŞ'a karşı yüklü miktarda birikmiş borçlarını ödemeleri için 26 Eylül Salı gününe kadar süre tanıdı.

Ödemelerin gerçekleşmemesi durumunda söz konusu şirketler el koyma gibi bir prosedürün uygulanabileceği ifade ediliyor.