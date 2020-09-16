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Gündem Flaş iddia! Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi öldürüldü mü?
Gündem

Flaş iddia! Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi öldürüldü mü?

Terör örgütü PKK’nın sözde Başkanlık Konseyi üyesi Ali Haydar Kaytan’ın uzun süredir açıklama yapmadığı, görüntü vermediği belirtilirken Kaytan'ın Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtında öldüğü iddia ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:25:00 -
Flaş iddia! Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi öldürüldü mü?

Terör örgütü PKK’nın sözde Başkanlık Konseyi üyesi Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan’ın uzun süredir açıklama yapmaması ve görüntü vermemesi dikkat çekerken, sözde yöneticinin 2019 yılının Eylül ayında Türkiye'nin Kandil'e yönelik gerçekleştirdiği hava harekâtında öldüğü iddia ediliyor.

Sabah'ın haberine göre; bölgedeki yerel kaynaklar, Kaytan'ın Eylül 2019'da Türkiye'nin Kandil'e yönelik yaptığı hava harekatında öldüğünü iddia ediyor.

Öte yandan, terör örgütünden kaçarak Türkiye'ye teslim olan bazı teröristlerin de bu bilgiyi teyit ettiği, ideolojik eğitim ile sözde motivasyon uzmanı Kaytan'ın uzun zamandır ortalıkta görünmediğini söyledikleri bildiriliyor.

Terör örgütünün bugüne kadar bir açıklama yapmadığı, PKK'nın teröristlerin moralini bozmamak için sözde üst düzey ölümleri sakladığı biliniyor.

Terörist Ali Haydar Kaytan kimdir?

Fuat kod adlı Ali Haydar Kaytan, terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'nın altı kurucusundan biri.

Kaytan, aynı zamanda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Genel Başkanlık Konseyi ile Yürütme Konseyi üyesi olarak görev yaparken örgütün sözde ideolojik alan sorumlusu görevini de yapıyor.

Terörist Kaytan, Öcalan'ın ardından örgütün ideolojik ve teorik yönü sözde en güçlü teröristi olarak biliniyor.

Bir dönem terör örgütü PKK'nın canlı bomba ve sözde özel kuvvetler unsurlarının eğitim ve motivasyonunundan da sorumlu olduğu bilinen terörist Kaytan, 12 Eylül 1980 darbe sürecinde yurtdışına kaçtı. Terörist Kaytan, seksenli yıllarda ise önce Almanya'dan sonra Fransa'dan sığınma talebinde bulundu.

Kaytan, adam öldürme/kaçırma ile terör örgütüne üye olma suçlarından 1994 yılında yargılandığı Almanya'da 7 sene hapis cezası almasına rağmen serbest bırakılmıştı. Kaytan, bunun ardından Lübnan'a geçip teröristbaşı Öcalan ile beraber yeni kadroların eğitimi ile ilgilendiği ileri sürülüyor.

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