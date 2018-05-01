Flaş iddia! Muhalefet ittifakta anlaştı
Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir televizyon programında HDP dışındaki muhalefet partilerinin ittifak konusunda anlaştığını iddia etti.01 Mayıs 2018 Salı 21:38
KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan gazeteci İsmail Saymaz, flaş bir iddia öne sürdü. Saymaz, katıldığı programda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakta anlaştığı iddiasını dile getirdi.
İTTİFAK İÇİN İKİ İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR
İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, bu ittifakın isminin, “Demokrasi İçin Milli Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” olması bekleniyor.
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