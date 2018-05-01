Flaş iddia! Muhalefet ittifakta anlaştı

KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan gazeteci İsmail Saymaz, flaş bir iddia öne sürdü. Saymaz, katıldığı programda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakta anlaştığı iddiasını dile getirdi.

İTTİFAK İÇİN İKİ İSİM ÜZERİNDE DURULUYOR

İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, bu ittifakın isminin, “Demokrasi İçin Milli Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” olması bekleniyor.