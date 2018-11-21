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Flaş iddia! İttifak yapılacak iller belli oldu

Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında yapılması beklenen ittifakın 9 il için olacağı iddia edildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:38
Flaş iddia! İttifak yapılacak iller belli oldu

CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova, AK Parti ile MHP'nin 9 ilde ittifak yapacağını iddia etti. 9 il arasında çok kritik kentler yer alıyor.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Dicle Canova, Erdoğan ile Bahçeli arasındaki ittifak görüşmesi öncesinde önemli bir iddia ortaya attı. Canova, iki partinin 9 ilde ittifak yapabileceğini iddia ederek şu illerin isimlerini verdi: Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Manisa, Antalya ve Bursa.

Şimdi ne olacak?

Canova'nın iddia ettiği iller arasında her iki partinin de açıkladığı isimler var. MHP, Adana ve Mersin için adaylarını açıklarken, AK Parti de bugün Antalya için Menderes Türel'in yeniden aday olduğunu duyurdu. Eğer ittifak olur ise bu adayların diğer parti tarafından direkt destek mi alacağı yoksa yeni isimler mi belirleneceği bilinmiyor.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:38
  1. Osmaniye
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Bursa
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. AK Partş
  11. MHP

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