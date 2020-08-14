Flaş iddia! İşte Rusya'nın aşısındaki büyük tehlike

Sibirya'da bulaşıcı virüslerle çalışan bir laboratuvarın eski başkanı Prof. Alexander Chepurnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bulduğunu duyurduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili kritik bir iddia ortaya attı.

Rusya'nın koronavirüs aşısına ilişkin çok büyük bir tehlikeyi dile getiren Chepurnov, aşıyı kullanmaya başlamadan önce daha çok zaman ve çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Chepurnov'a göre aşılarda yer alan bazı antikorlar koronavirüsü arttırarak hastalığı yok etmek yerine daha da güçlenmesine yol açabilir.

Chepurnov'un belirttiğine göre; koronavirüs aşısını geliştiren bilim insanları konunun bu boyutuna ilişkin hiçbir açıklama yapmadıkları gibi herhangi bir bilimsel makale de yayınlamadı.

"İnsanlar üzerinde denenemez, bu ihlal anlamına gelir"

Rusya Bilimler Akademisi'nden Vladimir Chekhonin de aşının Rus ordusundan askerler üzerinde denenmesinin yanlış olduğunu söyleyerek insan deneylerinin yapılmaması gerektiğini, bu durumun Nuremberg Kodu'nu ihlal etmek anlamına geldiğini vurguladı.

Rusya Sağlık Bakanı'ndan eleştirilere yanıt

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da bulduklarını söyledikleri aşıyla ilgili uluslararası eleştirilerin nedeninin 'rekabetçilik duygusu' olduğunu ileri sürdü.

Kendine de bu aşıyı yaptıracağını belirten Muraşko, ilk aşıların, gönüllülük esasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacağını belirtti.

Önceliklerinin Rusya'nın ihtiyacını karşılamak olduğunu ifade eden Muraşko, aşının ülke dışına da gönderileceğini söyledi.

Rusya'nın koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu

Öte yandan, Rusya'dan geliştirilen aşıyla ilgili, fiyat bilgisi de geldi. Rus yetkililere göre aşı için iki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar şeklinde ücretlendirilecek.