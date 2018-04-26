Flaş iddia: Gül Başbakanlığı istedi! Erdoğan Davutoğlu'nu tercih etti...

Hüseyin Gülerce'nin "Gül solarken" ismini verdiği yazısının ilgili bölümü şu şekilde,

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, “Erdoğansız Türkiye” tertibinin içinde isminin geçmesi, baştan beri AK Parti tabanında üzüntü ve hüzünle karışık bir infial meydana getirdi.

Gül’ü sevenler, savunanlar, “göreceksiniz Gül, Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkmayacaktır” dediler. Hüsnü zanlarını sonuna kadar korudular.

Şöyle bir beklenti içine girdiler:

Abdullah Gül’e yakışan çıkıp, “Siz ne diyorsunuz, benim adımı nasıl ortaya atarsınız. Kardeşim Erdoğan’ın aday olduğu bir seçimde ben aday mı olurum. O, benim Cumhurbaşkanlığım için ‘adayımız kardeşim Gül’ dedi. Ben 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptım. Şimdi hak onun. Bana düşen kardeşim Erdoğan’a yardım etmektir. Bırakınız aday olmayı ben onun için yollara düşüp kendisine destek olurum. Ben AK Parti’nin iki numaralı kurucusuyum. AK Parti adayını belirlemiş, bana düşen partimin kararına saygılı olarak Erdoğan’ı desteklemektir. ”

Abdullah Gül dışarıyı değil, kendisini gerçekten seven insanları dinleseydi, kendisini garantiye alacak pazarlıklarının sonucunu beklemezdi.

2013 yazındaki Gezi olaylarından itibaren Erdoğan ile Gül arasında ciddi bir kırılma yaşandı. Gül, 3 Haziran 2013’te, “demokrasi demek seçim demek değildir, gösterilerdeki düşünceler not edilmiş ve mesajlar alınmıştır” dedi. Aynı gün Erdoğan, “Ne mesajı? Aşırı uçların organize ettiği bir eylem” diyordu...

Gezi’deki FETÖ parmağı ortaya çıktıktan sonra bile Gül hiç pişman olduğunu söylemedi.

Gül, dışarının telkinlerine, eleştirilerine önem verinken, Erdoğan millete yaslandı.

ERDOĞAN DAVUTOĞLUNU TERCİH ETTİ

Erdoğan 2014 Ağustos’unda Cumhurbaşkanı olunca Gül, Başbakanlığı istedi. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’nu tercih etti.

16 Nisan 2017 referandumunda Gül artık Erdoğan’dan tamamen uzaklaşmış ve AK Parti ‘evet’ için meydanlarda iken Gül ‘Hayır’a göz kırpmıştı..."