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Flaş iddia! Fransa'nın sattığı savaş uçakları...

Fransa'nın Mısır'a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarının, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'i desteklemek için Libya'daki savaşta kullanıldığı ileri sürüldü.

20 Eylül 2019 Cuma 19:48
Flaş iddia! Fransa'nın sattığı savaş uçakları...

Fransız Mediapart internet sitesi, Radio France, Bellingcat, Disclose ve Hollanda'da yayın yapan Lighthouse Reports ile Fransa'nın Mısır'a sattığı Rafale tipi savaş uçaklarına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmada, Trablus'un güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı bir üstte bulunan füzelerin Fransa'ya ait olduğu ortaya çıktığı ve Fransa'nın da bunu kabul ettiği belirtildi.

İki yıl önce Libya'nın Derna ve Houn kentlerinde düzenlenen saldırılarda, Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçaklarının Hafter'e destek vermek için kullanıldığı iddia edilen araştırmada, söz konusu uçakların, bu saldırılarda kullanıldığına dair görüntülerin ortaya çıktığı bildirildi.

Ayrıca Elysee Sarayı, Başbakanlık ve Savunma Bakanlığına bu konuda iletilen soruların yanıtsız kaldığı belirtildi.

Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçaklarının Hafter'i desteklemek için kullanılması, Fransa'nın ve müttefiklerinin birkaç yıldır Hafter'e destek verdiğini gösterdiği de ifade edildi.

Konuya ilişkin Mediapart internet sitesine konuşan Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE'nin eski direktörü Bernard Bajolet, 2013'te DGSE direktörü olarak atandığında terörle mücadele etmek için Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile iletişim halinde olduklarını belirtti.

Bajolet, Hafter'in terörle mücadele konusunda es-Serrac'dan daha etkili olduğunu iddia ederek, Hafter'in Libya'da daha fazla toprakta hakimiyet kurduğu gerekçesiyle kendisiyle daha fazla iletişime geçtiklerini itiraf etti.

5,2 milyar avro karşılığında 24 Rafale tipi savaş uçağı satılmıştı

Fransa, 2015'te Mısır'a 5,2 milyar avro karşılığında 24 Rafale tipi savaş uçağı satmıştı. İnsan hakları örgütleri ve bazı siyasetçiler ise Fransa'nın Mısır'a savaş uçağı satmasına tepki göstermişti.

Fransa, Mısır'la sürdürdüğü yakın ilişkiler nedeniyle eleştirilere maruz kalırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmelerde, Mısır'da yaşanan insan hakları ihlallerine göz yummakla suçlanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 19:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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