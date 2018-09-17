THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Flaş iddia! "Fenerbahçe, Altınordu'yu satın alacak"

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçının ardından spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Altınordu'yu satın alacağını iddia etti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 01:21
Flaş iddia! "Fenerbahçe, Altınordu'yu satın alacak"

Fenerbahçe, Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından CNN Türk'te Fenerbahçe'yi yorumlayan Serdar Ali Çelikler, Ayew'i eleştirirken çarpıcı bir iddiada bulundu. 

"AYEW YERİNE BARIŞ OYNASIN"

Ayew zaten kiralık. Başkan da almamız mümkün değil dedi. Ayew 11 tane top kaybıyla oynayacağına hiç olmazsa Barış oynasın. O da bu kadar top kaybıyla oynar. Dünyanın en zor ligi 1. Lig'de 10 gol atmış bu adam. Öyle bir lig ki, sırf mücadele. Rakibin ağzına ayağını sokuyorlar. Bunlar yavaş yavaş Cocu tarafından yapılacak. Yeni Fenerbahçe işe bekleyeceğiz. Reyes'te gelip coşacak bir ihtimal de görmüyorum. Genel anlamda Fenerbahçe'nin savunması yeterli değil.

"BENZIA İYİ AMA KAÇ GOL ATACAK?"

Benzia iyi oyuncu ama kaç gol atacak? Hep bu soruyu soracağım. Slimani'nin yanına gol yüzdesi yüksek oyuncular olması lazım. Aatif seneyi 3 golle bitirdi. Fenerbahçe'nin sol açığı sezonu 3 golle bitiremez. 

"FENERBAHÇE GALİBA ALTINORDU'YU ALACAK"

Serdar Ali Çelikler, Comolli'nin önceki gün basın toplantısında 1. Lig veya TFF 2. Lig'den bir kulüp alabiliriz açıklamasının ardından bir iddiada bulunurken, "Fenerbahçe ikinci bir takım almayı düşünüyor. Comoli açıkladı. Takım almak iyi fikir dedi ya. Bomba geliyor. Fenerbahçe galiba Altınordu'yu alacak. İhtimal bu. İyi bilgi yani. 10-12 milyon euro aralığında ihtimal var." dedi. 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 01:21
  1. Konya
  2. Fenerbahçe Haberleri
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıza Çalımbay'dan maç sonu açıklaması: Bu kadar kolay gol yemememiz gerekiyor
    1. Rıza Çalımbay'dan maç sonu açıklaması:..
    2. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    3. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum!..
    4. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan..
    5. Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Teknik..
    6. Başkan Erdoğan: CHP Türkiye'ye hediye..
    7. Flaş iddia! "Fenerbahçe, Altınordu'yu..
    8. Rıdvan Dilmen'den Konyaspor Fenerbahçe..
    9. Fenerbahçe'den Konyaspor maçı..
    10. Erdoğan'dan flaş açıklama: Seçimden..
    11. 4 gollü karşılaşma! Sivasspor..
    12. Katil Esed göz boyadı! Devlet..
    13. Emniyetten uyarı: Almayın!
    14. MHP’den Sağlık Bakanlığı’na 'Alaattin..
    15. Fenerbahçe'den 'Elmas' değerinde 3 puan!
    16. Levent'ten işçilere sürpriz! Hükümete..
    17. Bomba iddia: Trump Pentagon'a darbe..
    18. Macron'dan genç adam azar: Yolun..
    19. Anlaşma sonrası BM'den açıklama: Bu..
    20. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda?
    Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman hangi kanalda?
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    Kıtalararası şampiyon olan Türk boksörden Erdoğan ve Bahçeli'ye mesaj
    Kıtalararası şampiyon olan Türk boksörden Erdoğan ve Bahçeli'ye mesaj
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Yerli tohumun ilk hasadı yapıldı! İstanbul'dan güzel haber
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor
    Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı! Savaş gemisi yığıyor

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    İdlib’de büyük tezgâh
    İdlib’de büyük tezgâh
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı
    Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe imamı profesör Abdulaziz Balila'yı tutukladı