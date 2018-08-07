Flaş iddia: Falcao Türkiye'ye gelebilir!

Monaco takımında oynayan Radamel Falcao hakkında flaş açıklamalar Fatih İlek'ten geldi. Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın da menajeri olan Fatih İlek, Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. İlek ayrıca ünlü golcünün Türkiye'ye transfer olabileceğini ifade etti

"GOL ATIP SEZONA İYİ BAŞLAMAK İSTEDİ"

"Rodallega penaltıyı kulllanıp gol atmak ve moral kazanmak istedi. Sosa zaten yakın arkadaşı. Tabii gol atıp sezona iyi başlamak istedi. Anlık bir reaksiyon idi, tribünlerden de Sosa tezahüratı gelince o kullandı."