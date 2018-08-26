Flaş iddia! 'Beşiktaş transferi bitirdi'

Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından uzun bir süredir 10 numara arayışında olan Beşiktaş, aradığı ismi sonunda bulmuş gibi görünüyor.

Sırbistan'da yayım yapan Telegraf adlı haber portalının okuyucularıyla paylaştığı habere göre Siyah Beyazlılar, Torino'da forma giyen Adem Ljajic'in transferini bitirdi.

Haberde 26 yaşındaki oyuncunun menajerlerinin Türkiye'ye gelerek Beşiktaş yöneticileriyle görüştüğü ve Sırp futbolcunun satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralanacağı belirtildi.

Piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösterilen yıldız isim, görev verilmesi hâlinde sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.