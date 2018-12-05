Flaş iddia! 'Bahçeli Meclis Başkanı olabilir'

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'nin MHP'ye ittifak jestinin Devlet Bahçeli'ye Meclis Başkanlığı verilmesi olabileceğini söyledi.

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sunduğu 'Bire Bir' programına konuk olan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanı olma ihtimali var

AK Parti-MHP ittifakını değerlendiren Kulat, "Bir ihtimal şu anda kuvvetli bir şekilde konuşuluyor. Devlet Bahçeli'nin de büyük ihtimal TBMM Başkanı olma ihtimali var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jesti olabilir

Kulat, "Devlet Bahçeli'nin bu anlamda 'Ben şurayı istiyorum' gibi bir talebi olmamış. Bahçeli'nin böyle bir talebi yok ama Cumhurbaşkanı böyle bir jest yapabilir. Onu ifade etmeye çalışıyorum" dedi.

Kulat yerel seçimlerde İstanbul'da CHP seçmeni arasında önce çıkan ismin Gürsel Tekin olduğunu söyledi.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olmasını bekleyen Kulat, AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci'nin ise İzmir'de şansı olmadığı görüşünde.