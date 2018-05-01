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Flaş iddia: 4 parti ittifak için anlaştı!

İsmail Saymaz, CHP'den gelen teklif üzerine, CHP, İP, Saadet Partisi ve DP'nin ittifak yapacağını ve seçime birlikte gireceklerini iddia etti. Saymaz ayrıca, bu ittifak için isim arayışlarının da başladığını söyledi.

01 Mayıs 2018 Salı 23:29
Flaş iddia: 4 parti ittifak için anlaştı!

KRT’den Çağlar Cilara’ya konuşan gazeteci İsmail Saymaz, flaş bir iddia öne sürdü. Saymaz, katıldığı programda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakta anlaştığı iddiasını dile getirdi.

İsmail Saymaz’ın iddiasına göre, bu ittifakın isminin, “Demokrasi İçin Milli Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 23:29
  1. Demokrasi İçin Milli Birlik
  2. Demokrasi İttifakı
  3. İsmail Saymaz
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. Saadet Partisi
  7. Demokrat Parti

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